محمد رحیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه طرح بازرسی و نظارت بر صنوف مختلف استان در ایام پایانی سال از هفتم بهمن ماه آغاز شده است، اظهار داشت: این طرح نظارتی تا ۳۱ فرودین ماه ۹۷ ادامه دارد.

وی با بیان اینکه ۵۰ اکیپ ثابت و سیار بازرسی در این ایام فعال هستند، تصریح کرد: این اکیپ ها همراه با کارشناسان اداره بازرسی و نظارت با حضور در سطح بازار بر رعایت مقررات صنفی نظارت می کنند و با واحدهای متخلف برابر قانون برخورد می کنند.

رئیس اداره بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان خاطرنشان کرد: تاکنون در اجرای طرح نظارت و بازرسی از صنوف، بیش از ۱۲۰۰ پرونده تخلف تشکیل شده است.

رحیمی با بیان اینکه ۱۵ هزار بازرسی از سطح صنوف استان انجام شده است، تصریح کرد: طرح نظارت و بازرسی از سطح بازار امسال با شعار «جنس فروخته شده پس گرفته می شود» اجرایی می شود.

وی ادامه داد: شهروندان لرستانی می توانند هرگونه تخلف و شکایت از واحدهای صفی را با سامانه ۱۲۴ درمیان بگذارند، این سامانه به صورت ۲۴ ساعته فعال است و شکایات مردم را دریافت می کند.