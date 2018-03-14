۹۰ نفر همزمان با شب چهارشنبه آخر سال در قم بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ صیاد درویشی اظهار داشت: این افراد به دلیل ایجاد مزاحمت برای مردم، آتش زدن لاستیک در وسط خیابان و برهم زدن نظم عمومی دستگیر و با توجه به شدت جرمی که مرتکب شدند تا پایان تعطیلات نوروز در بازداشت خواهند بود.

وی افزود: شب گذشته ۱ هزار و ۲۰۰ عدد مواد محترقه توسط پلیس کشف شد که ۲۰۰ عدد از این مواد، پرخطر بوده و در صورت استفاده می‌توانست خطرات جدی را ایجاد کند.

جانشین فرماندهی انتظامی استان ادامه داد: همچنین ۳۵ دستگاه خودرو در این رابطه توسط پلیس توقیف شد که تا پایان تعطیلات نوروز ترخیص نخواهد شد.

وی اضافه کرد: حوادث مربوط به شب گذشته نسبت به سال‌های قبل از نظر شدت و آسیب‌هایی که به وجود آمد بهتر بود و ما شاهد چالش جدی در مجموعه استان نبودیم.

سرهنگ درویشی افزود: شب گذشته ۱۹ نفر در قم مصدوم شدند که ۱۶ تن از آنان به صورت سرپایی مداوا و ۳ نفر نیز در بیمارستان بستری شدند که مشکل آنان جدی نیست.

وی ادامه داد: با آمادگی پلیس و همراهی سایر نهادها و پشتیبانی میدانی دستگاه قضائی شب چهارشنبه آخر سال بدون چالش جدی در استان قم داشتیم، برخی رفتارهای ناهنجار انجام گرفت اما به دلیل حضور به موقع پلیس مشکل جدی ایجاد نشد.

جانشین فرماندهی انتظامی استان بیان داشت: شب گذشته با توجه به افزایش ۱۰۰ درصدی تماس با سامانه ۱۱۰ در رابطه با مزاحمت افراد خاص در بخش‌های مختلف نسبت به سال قبل، با عملیات به هنگام پلیس اقدام‌های ناهنجار آنان، ناکام ماند.

سرهنگ درویشی خاطرنشان کرد: سال گذشته ۷۷ نفر شامل ۶۳ مرد و ۱۴ زن در حوادث چهارشنبه آخر سال استان قم مصدوم که ۳۳ نفر در محل حادثه درمان و ۴۴ نفر دیگر به مراکز درمانی منتقل شدند.



دستگیری سارق حرفه‌ای مغازه با ۲۳ فقره سرقت در قم

رئیس پلیس آگاهی استان از دستگیری سارق حرفه‌ای مغازه با ۲۳ فقره سرقت در سطح استان خبر داد.

سرهنگ احمد کرمی در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی وقوع سرقت‌های متعدد از مغازه‌ها در سطح شهر، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: با انجام یک سری اقدامات پلیسی مشخص شد تمامی سرقت‌ها با روشی مشابه و توسط یک نفر جوان صورت می‌گیرد که با هماهنگی مقام قضائی، مخفیگاه متهم شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.

رئیس پلیس آگاهی استان ادامه داد: متهم که در ابتدا اعترافی به سرقت نداشته، با ارائه دلایل و مستندات ناچاراً لب به اعتراف گشود و بیان داشته پس از خرید اجناسی با انجام یک سری مانورهای متقلبانه در فرصت مناسب ازغفلت فروشنده استفاده و از محل متواری می‌شود.

سرهنگ کرمی با اشاره به ارزش تقریبی ۴۵۰ میلیون ریالی اموال مسروقه تصریح کرد: در بازجویی‌های پلیسی صورت گرفته، نهایتاً متهم به ۲۳ فقره سرقت اعتراف کرد.

رئیس پلیس آگاهی استان قم اضافه کرد: در این رابطه پرونده تشکیل و متهم برای انجام مراحل قانونی مناسب روانه زندان شد.