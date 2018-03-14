تقدیر از حضور اثربخش سپاه و ارتش در خدمات رسانی به زلزله زدگان

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند امروز چهارشنبه امروز در جمع فرماندهان، افسران و سربازان ارتش ضمن قدردانی از زحمات این عزیزان در فاجعه زلزله اخیر کرمانشاه اظهار داشت: رییس جمهور هفته گذشته از تمامی دستگاه های اجرایی درگیر در زلزله و به ویژه سپاه و ارتش به خاطر کمک هایی که به زلزله زدگان داشتند، تقدیر تشکر کردند و عنوان کردند این دو مجموعه خدمتگزار خوش درخشیدند.

وی با اشاره به زلزله های اخیر رخ داده در کشور و استان افزود: 90 درصد جغرافیای کشور روی گسل زلزله قرار دارد و در این شرایط باید بتوانیم با زلزله زندگی کنیم.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: در صورت رعایت یک مجموعه مقررات و اصول ساخت و ساز، زندگی کردن با زلزله چندان دشوار نیست.

وی ادامه داد: ریشه های سازگاری با حوادثی مانند زلزله را می توان در آموزه های دینی خودمان جستجو کرد. در نهج البلاغه امام علی (ع) خطاب به مالک اشتر می فرماید ای مالک اگر به عنوان والی وارد منطقه شدی و خواستی ساخت و سازی انجام دهی، شهری مستحکم و مقاوم بساز.

بازوند تاکید کرد: ژاپنی ها برای ساخت شهرهایی مقاوم در برابر زلزله از این آموزه های دینی ما به خوبی استفاده کرده اند و در آن کشور زلزله های بالای 8 ریشتر رخ می دهد و اتفاقی خاصی هم برای مردم نمی افتد.

وی ادامه داد: یکی از نقاط مثبت و درخشان این زلزله استفاده از ظرفیت های عظیم سپاه و ارتش بود. در همان شب زلزله بیش از 10 هزار امدادگر ارتشی و سپاهی مستقر در منطقه سریعا به شهرها و روستاهای زلزله زده اعزام شدند و توانستند جان هزاران نفر از مصدومان حادثه و افراد زیر آوار مانده را نجات دهند.

استاندار کرمانشاه گفت: سپاه و ارتش علاوه بر مشارکت در روند امداد و نجات، در مرحله کمک رسانی و اسکان اضطراری در مناطق زلزله زده نقش بسیار پررنگی داشتند و در روند ساخت و استقرار کانکس ها هم کمک بسیاری به مردم زلزله زده کردند که جای تقدیر بسیار دارد.

لازم به ذکر است، در این مراسم از استاندار کرمانشاه و برخی از مسئدولان استانی توسط فرماندهان ارتش تقدیر به عمل آمد.