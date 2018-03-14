عریقات: حمله به کاروان «الحمدالله» با هدف ایجاد تفرقه صورت گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صوت فلسطین، «صائب عریقات» دبیر کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین در واکنش به حمله به کاروان «رامی الحمدالله» نخست وزیر فلسطین در نوار غزه تأکید کرد که این اقدام در راستای تلاش برای ایجاد انشقاق و شکاف در فلسطین صورت گرفته است.

وی تأکید کرد که این اقدام فردی نبوده است بلکه در راستای طرحی برای ترویج خشونت و هرج و مرج صورت گرفته تا وجود بی ثباتی را به مردمی که در برابر اشغالگران مقاومت می کنند و می خواهند دولت مستقل خود را ایجاد کنند القا کند.

عریقات امروز مسئولیت این حادثه را برعهده جنبش حماس دانست و مدعی شد که حماس دیگر بعد از این عملیات هیچ بهانه ای ندارد و باید سریعا به شکاف در بدنه فلسطینی پایان دهد.

این در حالی است که حماس با انتشار بیانیه ای این حمله را محکوم کرده بود و «صالح عاروری» نایب رئیس دفتر سیاسی حماس در این خصوص گفته بود که ملت فلسطین و گروه‌های فلسطینی با هرگونه اقدام و تحرکی در راستای تخریب آشتی ملی و یا پیشبرد معامله قرن مقابله خواهند کرد.