نابودی یک هکتار از جنگل های آران و بیدگل در چهارشنبه سوری

رضا شفیعی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نابودی جنگل های دست کاشت شهرستان شامل بیش از ۱۰۰ اصله درخت سبز تاغ است که حدود هزار و ۵۰۰ کیلوگرم را شامل می شود.

وی با اشاره به اینکه این آتش زدن جنگل ها در مناطق مختلف کویری شهرستان اتفاق افتاده است، ابراز داشت: حدود ۱۰ میلیون تومان خسارت در شب چهارشنبه سوری به عرصه های منابع طبیعی شهرستان وارد آمده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آران و بیدگل با اشاره به اینکه برنامه های آگاه سازی اداره منایع طبیعی و دوستداران حفاظت از عرصه ها در شب چهارشنبه سوری و روزهای دیگر سال به صورت مداوم انجام شده است،‌ تصریح کرد: با وجود این آگاه سازی ها اما همچنان شاهد قطع و آتش زدن درختان سبز تاغ هستیم.

وی با تاکید بر حفظ و نگهداری از میراث گرانبهای طبیعی که حافظ جان و مال مردم در برابر هجوم ریزگردها در شهرستان شده است، گفت: قطع بی رویه درختان در منطقه کویری و خشک آران و بیدگل موجب می شود آران و بیدگل نه تنها مورد هجوم ریزگردها باشد بلکه طوفان های نمک نیز شهرستان را فراخواهد گرفت.

شفیعی در ادامه قاچاق چوب و ذغال را عامل تخریب جنگل های دست کاشت این شهرستان دانست و ادامه داد: سودجویان برای رسیدن به سودهای کلان و بازار سیاه پر رونق ذغال اقدام به قطع درختان و ذغال گیری می کنند.

وی تاکید کرد: حفظ و نگهداری جنگل های دست کاشت بیابانی به دلیل کویری بودن و همچنین هجوم شن های روان در این منطقه اهمیت زیادی دارد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آران و بیدگل بیان کرد: قطع درختان تاغ یکی از مشکلات اصلی آران و بیدگل است به طوریکه سال گذشته از قاچاقچیان چوب تاغ، حدود ۳۰ تن چوب کشف و توقیف شد.

آران و بیدگل با ۱۲۰ هزار هکتار جنگل های دست کاشت تاغ که حدود ۴۰ درصد از تاغ زارهای استان اصفهان را به خود اختصاص داده در ۲۱۰ کیلومتری شمال مرکز این استان قرار دارد.