بازرسان بر عرضه اقلام و ارائه خدمات ایام نوروز نظارت داشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حسینی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان که با دستور کار تنظیم بازار شب عید در محل استانداری برگزار شد، بر ضرورت نظارت مستمر بر بازار شب عید تاکید کرد و گفت: با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال و فرا رسیدن سال جدید، لازم است بازرسین و دستگاههای ذیربط بصورت مستمر بر عرضه اقلام و همچنین ارائه خدمات در این ایام نظارت داشته باشند.

وی نظارت را از عوامل تاثیرگذار در بخش اقتصاد عنوان کرد و گفت: نظارت کافی در راستای توزیع و عرضه اقلام شب عید و خدمت رسانی شایسته به شهروندان، موجب رضایتمندی مردم و همچنین مسافران نوروزی استان خواهد بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: مشکلی در تامین اقلام مورد نیاز و میوه شب عید در استان وجود ندارد؛ عرضه پرتقال و سیب نیز در ۴۶۰ مرکز توزیع تحت نظارت سازمان تعاون روستایی استان آغاز شده و تا ۱۵ فروردین ادامه خواهد داشت.

مدیران کل صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی استان نیز در این جلسه گزارشی از تمهیدات و اقدامات انجام گرفته در راستای تامین و توزیع اقلام و نظارت بر بازار شب عید استان ارائه کردند.