به گزارش خبرنگار مهر، سعید اسلامی راد ظهر چهارشنبه در نشست آغاز طرح بهاره پلیس‌راه و راهور استان سمنان ضمن بیان اینکه پایگاه انتظامی در مناطق اسکان مسافران راه‌اندازی شده تا مسافران بتوانند بهترین خدمات را دریافت کنند، تأکید کرد: خدمت‌رسانی به مردم و راکبان وسایل نقلیه عمومی و خصوصی، سامان‌دهی معابر و کنترل ترافیک درون‌شهری و برون‌شهری در زمره اهداف طرح بهاره پلیس راهور ناجا است.

وی افزود: پایگاه‌های انتظامی همچنین در ایام تعطیلات نوروزی به خدمت‌رسانی به مسافران خواهند پرداخت که بهبود وضعیت ترافیک و رانندگی و تأمین امنیت جاده‌ای در زمره اهداف اصلی راه‌اندازی آن‌ها محسوب می‌شود.

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری سمنان در ادامه به استقرار اکیپ‌های امدادی نیز در سطح جاده‌های استان پرداخت و بیان کرد: این اکیپ‌های امدادی در تمام ایام تعطیلات نوروز به مسافران خدمات ارائه خواهند کرد و همچنین در مواقع رخ دادن حوادث نیز یاری‌رسان مسافران خواهند بود.

اسلامی راد در دیگر بخش سخنان خود، تأکید کرد: ارائه مشاوره برای انتخاب مسیر و زمان مسافرت، هدایت مسافران و همچنین توصیه‌های رانندگی در زمره خدماتی است که اکیپ‌های انتظامی در محل‌های مختلف از استان سمنان ارائه می‌دهند تا مردم با این خدمت به سفری ایمن بپردازند.

وی افزود: رعایت توصیه‌های مطرح‌شده از سوی نیروی انتظامی ضامن سفری ایمن برای مسافران بهاره و همچنین زائران رضوی محسوب می‌شود.