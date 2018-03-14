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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۷:۳۱

معاون وزیر راه مطرح کرد:

تفاهم نامه سازمان بنادر و منطقه آزاد انزلی حتما عملیاتی می شود

تفاهم نامه سازمان بنادر و منطقه آزاد انزلی حتما عملیاتی می شود

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: تفاهم نامه ای که امروز میان سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان منطقه آزاد انزلی برگزار شد، کاملا عملیاتی و وظایف دو سازمان مرزبندی دقیق شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد راستاد در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه همکاری سازمان منطقه آزاد انزلی و سازمان بنادر و دریانوردی در جمع خبرنگاران گفت: این تفاهم نامه یک سند عملیاتی است نه تشریفاتی و تقسیم وظایف و اقداماتی که سازمان بنادر و سازمان منطقه آزاد انزلی در بندر انزلی و کاسپین داشته باشند به صورت دقیق و با جزئیات در این تفاهم نامه ذکر شده است تا هیچ نقطه ابهامی درباره فعالیت های بندر کاسپین وجود نداشته باشد.

وی ادامه داد: در برخی موارد در این تفاهم نامه ذکر شده که تعدادی از فعالیت ها را سازمان بنادر و سازمان منطقه آزاد انزلی مشترکا انجام می دهند و مواردی هم وجود دارد که مرزبندی دقیق شده و تخصصا یکی از این دو سازمان عهده دار انجام آن خواهند بود.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تأکید کرد: این سازمان مواردی چون حاکمیت دریایی، کنترل ترافیک دریایی، عملیات دریایی، حفظ محیط زیست دریایی و امور حاکمیتی شرکت های مربوط به کارگزاری ترابری دریایی رو دارند عهده دار است و تصدی عملیات تخلیه و بارگیری، سرمایه گذاری، مدیریت بندر کاسپین و ... نیز بر عهده سازمان منطقه آزاد انزلی خواهد بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: قرار است با همکاری شورای عالی مناطق آزاد، چارچوب های قانونی برای استفاده بنادر دیگر که منطقه آزاد یا ویژه اقتصادی هستند نیز تهیه و اجرا کنیم؛ به دنبال آن هستیم تا حداکثر بهره برداری را از مزایای قانونی در نظر گرفته شده برای بنادری که در این مناطق قرار دارند تأمین کنیم.

کد مطلب 4252043

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