تفاهم نامه سازمان بنادر و منطقه آزاد انزلی حتما عملیاتی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد راستاد در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه همکاری سازمان منطقه آزاد انزلی و سازمان بنادر و دریانوردی در جمع خبرنگاران گفت: این تفاهم نامه یک سند عملیاتی است نه تشریفاتی و تقسیم وظایف و اقداماتی که سازمان بنادر و سازمان منطقه آزاد انزلی در بندر انزلی و کاسپین داشته باشند به صورت دقیق و با جزئیات در این تفاهم نامه ذکر شده است تا هیچ نقطه ابهامی درباره فعالیت های بندر کاسپین وجود نداشته باشد.

وی ادامه داد: در برخی موارد در این تفاهم نامه ذکر شده که تعدادی از فعالیت ها را سازمان بنادر و سازمان منطقه آزاد انزلی مشترکا انجام می دهند و مواردی هم وجود دارد که مرزبندی دقیق شده و تخصصا یکی از این دو سازمان عهده دار انجام آن خواهند بود.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تأکید کرد: این سازمان مواردی چون حاکمیت دریایی، کنترل ترافیک دریایی، عملیات دریایی، حفظ محیط زیست دریایی و امور حاکمیتی شرکت های مربوط به کارگزاری ترابری دریایی رو دارند عهده دار است و تصدی عملیات تخلیه و بارگیری، سرمایه گذاری، مدیریت بندر کاسپین و ... نیز بر عهده سازمان منطقه آزاد انزلی خواهد بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: قرار است با همکاری شورای عالی مناطق آزاد، چارچوب های قانونی برای استفاده بنادر دیگر که منطقه آزاد یا ویژه اقتصادی هستند نیز تهیه و اجرا کنیم؛ به دنبال آن هستیم تا حداکثر بهره برداری را از مزایای قانونی در نظر گرفته شده برای بنادری که در این مناطق قرار دارند تأمین کنیم.