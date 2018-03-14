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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۵:۲۳

همپیمانان دمشق مواضع نیروهای ارتش ترکیه را هدف قرار دادند

همپیمانان دمشق مواضع نیروهای ارتش ترکیه را هدف قرار دادند

یکی از فرماندهان نیروهای مردمی همپیمان با ارتش سوریه اعلام کرد که یگان توپخانه ای این نیروها مراکز تجمع نیروهای ارتش ترکیه در شمال سوریه را هدف قرار داده اند.

.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یکی از فرماندهان نیروهای وابسته به ارتش سوریه اعلام کردند که مواضع نیروهای ارتش ترکیه در شمال سوریه را هدف قرار داده اند.

بر اساس این خبر این فرمانده سوری امروز به خبرگزاری رویترز گفته که این حمله در پاسخ به حمله جنگنده های ترکیه به نیروهای مردمی وابسته به ارتش سوریه بوده که منجر به جان باختن ۵تن از نیروهایشان شده است.

وی تأکید کرد که نیروهای مردمی وابسته به ارتش سوریه مواضع نیروهای ارتش ترکیه در شهر «مارع» در شمال حلب را گلوله باران کرده اند.

پیشتر ترکیه یک ایست بازرسی در مسیر عفرین را مورد هدف قرار داده بود که منجر به جان باختن ۵ تن از نیروهای مردمی وابسته به ارتش سوریه شده بود.

کد مطلب 4252044

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