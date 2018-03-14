به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس امینی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح نخستین آبخوان مصنوعی کشور به میزبانی پردیس دانشگاه صنعتی شاهرود بابیان اینکه نسبت به حوزه منابع طبیعی نفت و آب و انرژی های نو درست عمل نشده است، ابراز داشت: باید نسبت به احیا منابع طبیعی فرهنگ‌سازی‌های جدی‌تری صورت گیرد چراکه حفظ سرمایه‌های ملی یک ضرورت انکار ناپذیر است.

وی بابیان اینکه عدم رعایت حق طبیعت به معنای پایمال کردن حق انسان دیگری است، افزود:انسان و طبیعت هر کدام حقی بر یکدیگر دارند وانسان باید با مراقبت از درختان و آلوده نکردن منابع طبیعی قدردان این نعمت‌های خدادادی باشد، حفظ فضای سبز یک وظیفه عمومی است و همه افراد باید در آن مشارکت کنند.

امام جمعه شاهرود بابیان اینکه در احادیث و روایات بی شماری به صیانت از فضای سبز تاکید شده است، ابراز داشت: دین اسلام در یک هزار و ۴۰۰ سال قبل به‌طوری‌که برای عموم قابل فهم باشد توجه به کاشت نهال را بارها یادآوری می‌کند و امیدواریم در قالب طرح‌هایی نظیر کاشت درخت به یاد هر شهید و یا در قالب برنامه‌های هفته درختکاری به افزایش سرانه فضای سبز کمک کنیم.

امینی بابیان اینکه درختکاری تنها صرف کاشت نهال نیست، تصریح کرد: برای حفظ منابع طبیعی باید تلاش کرد و هر فردی باید در قبال درختان شهر بااحساس مسئولیت به آن‌ها رسیدگی کند، امروز باید برای تداوم حیات بشر به منابع آبی و خاک بهای بیشتری دهیم.

وی بابیان اینکه جلوی ضرر و زیان وارده به طبیعت را از هرکجا گرفتیم منفعت است، افزود: علیرغم برنامه‌ها و اقدامات صورت گرفته در این چهار دهه باید اعتراف کرد که نسبت به حفظ منابع طبیعی درست عمل نشده است و این مهم می‌طلبد تا با آموزش در مدارس و آموزشگاه‌های عالی، فرهنگ حفاظت از عرصه‌های طبیعی را نهادینه کنیم.