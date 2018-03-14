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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۶:۱۷

مشاور رئیس جمهور:

سازمان محیط زیست با فعالیت بندر کاسپین موافقت کرد

سازمان محیط زیست با فعالیت بندر کاسپین موافقت کرد

دبیر شورای عالی مناطق آزاد از صدور مجوزهای مربوطه خصوصا سازمان حفاظت محیط زیست برای فعالیت بندر کاسپین و احداث موج شکن و ۴ پست اسکله در آن خبر داد.

مرتضی بانک در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه همکاری سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان منظقه آزاد انزلی گفت: دو هفته گذشته مصوبه مهمی در خصوص به رسمیت شناختن مرز رسمی بندر کاسپین داشتیم و در دولت این مرز به رسمیت شناخته شد.

وی با اشاره به ایجاد موج شکن بزرگ و امکانات اسکله و پس کرانه ای بندر کاسپین از سوی منطقه آزاد انزلی، افزود: با توجه به اینکه باید میان شورای عالی مناطق آزاد و سازمان بنادر و دریانوردی مرز دقیق فعالیت های منطقه آزاد و حمل و نقل و نقل دریایی تعیین می شد، لذا پس از مذاکرات طولانی این تفاهم نامه تدوین شد و به امضا رسید. بر اساس این تفاهم نامه وظایف هر دو دستگاه از نظر قانونی مشخص شده است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ادامه داد: با این تفاهم نامه و مصوبه دولت در خصوص تعیین مرزهای دریایی بندر کاسپین، این بندر می تواند به عنوان یک بندر بین المللی فعالیت کند. این بندر پس کرانه زیادی دارد و خدماتی که در پس کرانه ارائه می شود برای فعالان اقتصادی بسیار مهم است.

وی تصریح کرد: اسکله ها را بخش خصوصی می سازند و هیچ هزینه ای متوجه دولت نمی شود.

به گفته بانک، با توجه به روابط گسترده اقتصادی روسیه و کشورهای حاشیه دریای خزر با آسیای مرکزی و چین، بندر کاسپین در آینده و پس از تکمیل کریدور ریلی شمال جنوب از اهیمت بالایی برخوردار خواد بود. در آینده امکانات گردشگری، مارینا، خدمات و صنایع به ظرفیت های بندر کاسپین افزوده می شود.

مشاور رئیس جمهور درباره اخذ مجوزهای لازم به خصوص مجوز محیط زیست اظهار داشت: هیچ فعالیتی در مناطق آزاد بدون نظر دستگاه های حاکمیتی یا سازمان بنادر و دریانوردی انجام نمی شود. ابتدائا مجوزها صادر می شود و پس از آن فعالیت های مربوطه آغاز خواهد شد.

وی تأکید کرد: موافقت سازمان محیط زیست را به دست آورده ایم و موج شکن و ۴ پست اسکله در آن احداث کرده ایم که با سازمان های ذی ربط بوده است. سایر فعالیت های تجاری، صنعتی و گردشگری نیز مجوزهای لازم را دریافت کرده و تفاهم نامه های مربوطه را به امضا رسانده ایم.

کد مطلب 4252052

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