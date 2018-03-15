گروه تئاتر «گیتی» وارد چهارسوی تئاتر شهر می شود/ اجرا در تیر ۹۷

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله جعفری مدرس تئاتر و سرپرست گروه تئاتر «گیتی» قرار است بعد از چهار سال در تیرماه ۹۷ نمایشی را در سالن چهارسو مجموعه تئاتر شهر روی صحنه ببرد.

جعفری در این باره گفت: پس از آن که نوبت اجرای گروه تئاتر «گیتی» در امسال از سوی اداره کل هنرهای نمایشی لغو شد با پیمان شریعتی رییس مجموعه تئاتر شهر در اسفندماه دیداری داشتم و قرار بر آن شد که در تیرماه سال آینده، نمایشی را در تالار چهارسو این مجموعه به صحنه ببرم.

جعفری قرار بود فاز دوم رپرتوار نمایشنامه‌خوانی گروه تئاتر «گیتی» را برای حمایت از مردم زلزله‌زده غرب کشور در بهمن‌ماه امسال و بعد از جشنواره تئاتر فجر در سالن چهارسو تئاتر شهر اجرا کند و در مدت ۱۰ شب به اجرای نمایشنامه خوانی ۱۰ اثر از غلامحسین ساعدی بپردازد که اداره کل هنرهای نمایشی به این پروژه مجوز نداد.

از این منتقد و پژوهشگر با کتاب «گروه هنر ملی از آغاز تا پایان ۱۳۳۵-۱۳۵۷» در بهمن‌ماه امسال و در سی و پنجمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در گروه هنر و در بخش هنرهای نمایشی تقدیر ‌به‌ عمل آمد.

آخرین اجرای عمومی روح الله جعفری در مقام کارگردان نمایش «من چه جوری ممکنه یه پرنده باشم؟» بود که در سال ۹۲ در سالن چهارسو تئاتر شهر به صحنه رفت.