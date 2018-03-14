تکواندوکار کرمانشاهی در ترکیب تیم ملی نوجوانان دختر قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، ترکیب تیم ملی تکواندو نوجوانان دختر کشورمان برای حضور در مسابقات کسب سهمیه المپیک جوانان و قهرمانی جهان ۲۰۱۸ اعلام شد.

از استان کرمانشاه کوثر اساسه در وزن ۵۲- کیلوگرم در ترکیب تیم ملی تکواندو نوجوانان دختر برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان قرار گرفت.

هدایت این تیم برعهده فاطمه صفرپور به عنوان سرمربی، نیلوفر صفریان، سیده زهرا حسینی، زهرا باباخانلو به عنوان مربی و لیلا سلیمی به عنوان مربی بدنساز هدایت این تیم را برعهده دارند.

مسابقات کسب سهمیه بازی‌های المپیک جوانان و دوازدهمین دوره رقابت‌های قهرمانی نوجوانان جهان ۲۰۱۸ فروردین‌ماه و به میزبانی تونس برگزار می‌شود.