جزئیات ثبت نام قبولی های دوره‌ های کارشناسی علمی کاربردی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، گزینش هر یک از رشته‌های تحصیلی گروه‌های آموزشی مختلف در پذیرش دوره‌ های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای دانشگاه جامع علمی‌-‌کاربردی از بین داوطلبانی که حدنصاب لازم را احراز کرده‌اند، براساس اولویت کدرشته محل‌های انتخابی و ظرفیت‌های تخصیص داده شده به هر سهمیه، انجام گرفته است.

پذیرفته‌شدگان لازم است در یکی از روزهای شنبه ۲۶ اسفند تا دوشنبه ۲۸ اسفند ۹۶ با در دست داشتن مدارک مندرج در بند «ب» و با توجه به کدرشته محل قبولی به نشانی تعیین شده در جدول شماره (۴) دفترچه راهنمای پذیرش دوره‌های مذکور مراجعه کنند.

کلیه پذیرفته شدگان باید در زمان مقرر به منظور ثبت‌نام به موسسه محل قبولی خود مراجعه کنند. عدم مراجعه به موقع پذیرفته شدگان به منزله انصراف از تحصیل آنان تلقی خواهد شد.

براساس اعلام دانشگاه جامع علمی - کاربردی ظرفیت پذیرش در کدرشته محل‌ ۲۰۰۹۴ از ردیف رشته‌های مندرج در دفترچه راهنمای این دوره حذف شده است. به عبارت دیگر در کد رشته محل‌ مذکور داوطلبی به عنوان پذیرفته شده اعلام نخواهد شد.

همچنین براساس اعلام این دانشگاه نتایج مربوط به کدرشته‌محل های ۲۰۹۵۹ (کارشناسی حرفه‌ای مدیریت کسب و کار) و ۲۰۸۹۱ (کارشناسی حرفه‌ای مدیریت تجاری‌سازی) مربوط به مرکز علمی - کاربردی شرکت تعاونی تولید قارچ صدفی تنکابن در این مرحله اعلام نمی‌شود.

نتایج پذیرفته‌شدگان کدرشته‌محل های اعلام شده با هماهنگی دانشگاه جامع علمی – کاربردی متعاقباً اعلام خواهد شد.

۶ قطعه عکس همانند پرسنلی پشت سفید تمام رخ ۴×۳ تهیه شده در سال جاری، یک برگ تصویر شناسنامه و اصل آن جهت مطابقت و یک برگ تصویر کارت ملی و اصل آن جهت مطابقت از جمله مدارک لازم برای ثبت‌نام هستند.

اصل مدرک فوق دیپلم و یا کاردانی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مورد تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا مدرک کاردانی پیوسته آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش به انضمام یک برگ تصویر آن از جمله مدارک ثبت نام هستند.

از دیگر مدارک ثبت نام می توان به اصل کاربرگ ۱۰۱ (گواهی اشتغال) به کار با امضا و مهر بالاترین مقام مسئول، آخرین فیش حقوقی و آخرین حکم کارگزینی یا قرارداد معتبر انجام کار (برای پذیرفته‌شدگان شاغل) و اصل کاربرگ ۱۰۳ (فرم تاییدیه معدل) جهت فارغ‌التحصیلانی که تاکنون گواهینامه پایان تحصیلات برای آنان صادر نشده است، اشاره کرد.

مدرکی که وضعیت نظام وظیفه داوطلبان را با توجه به بند ۳-۲ مقررات وظیفه عمومی مندرج در صفحه‌ ۴ دفترچه راهنمای پذیرش مذکور مشخص کند (برای برادران) نیز جزء مدارک ثبت نام است.