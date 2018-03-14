طلاب در کمک به مردم همواره پیش قدم بوده/لزوم تقویت چهره روحانیت

به گزارش خبرنگار مهر، گردهمایی منطقه ای ائمه جمعه استان های کرمانشاه لرستان و کردستان به منظور بررسی آخرین وضعیت زلزله زدگان و امدادرسانی به آنها امروز چهارشنبه به میزبانی استان کرمانشاه در شهرستان سرپلذهاب برگزار شد.

حجت الاسلام حاج علی اکبری در این گردهمایی گفت: چند ماه از زلزله گذشته است و توجهات به این مناطق کم شده و برگزاری این جلسه می تواند مجددا توجهات را به این مناطق بازگرداند.

وی خطاب به ائمه جمعه حاضر در این مراسم افزود: حضور شما این پیام را برای ما دارد که دوباره باید وضعیتی را که بر این مردم گذشته و شرایطی را که در آن هستند را ببینیم. البته همه مناطق درگیر زلزله چون گیلانغرب، دالاهو و قصرشیرین مد نظر ما بود اما در سرپل ذهاب جلسه برگزار شد.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور تاکید کرد: ما باید به فاز اجتماعی وارد شویم و آن را در دستور کار قرار دهیم. رویکرد سیاسی ما نسبتا قوی است، رویکرد فرهنگی هم کمی تا قسمتی مناسب است اما در رویکرد اجتماعی دچار اختلالیم که از نیاز های امروز ماست و جهات مختلفی هم این ضرورت را تاکید می کند.

این مسئول ادامه داد: از گذشته گان و پیامبران تا کنون اولین اولویت و اساس کار آنها خدمت بوده و سپس به دعوت پرداخته اند.

وی با بیان اینکه همیشه دعوت در بستر خدمت ترغیب شده است، گفت: ما این فرصت را باید غنیمت بشماریم و به همان سیره برگردیم و وجه اجتماعی روحانیت باید تقویت شود.

حاج علی اکبری خاطرنشان کرد: ما دچار اشکالاتی هستیم و در واقع اکنون تا اسم امام جمعه می آید ما را به خطبه هایمان می شناسند.

وی افزود: در این زمینه اتفاقاتی افتاده است که باید مراقبت کنیم، می خواهند از ما یک چهره بد اخلاق نشان دهند ودارند هی از دیگران اشکال می گیرند. شبکه های مجازی هم دست به دست هم دادند و دارند در این مسیر می روند.

این مسئول خطاب به روحانیون و ائمه حاضر در این گردهمایی گفت: ائمه جمعه به عنوان جلوه روحانیت باید تلاش کنند تا چهره ای که می خواهند از ما نشان دهند، برداشته شود.

وی افزود: باید چهره ای که از ما نشان داده و در ذهن ها تبادر می شود، یک مجموعه خردمند، عاقل، مهربان، خدوم و کارگشا باشد و بعد بگویند خطبه خوان های خوبی هستند.

حاج علی اکبری تاکید کرد: ما باید لباس خدمت بپوشیم چرا که دین ما و جامعه ما این را می طلبد و آینده را اینگونه می توانیم مدیریت کنیم. دعوتمان را هم پیوست خدمت انجام دهیم.

وی گفت: فرصت حادثه زلزله مثل قبل ها از چهره واقعی روحانیت ما رونمایی می کند. در گذشته نیز اینگونه بوده و هرجا مردم دردی داشته اند روحانیت پیش قدم بوده است.

این مسئول ادامه داد: همه نقش بی نظیر روحانیت را در دفاع مقدس می دانند. هر زمان هم حادثه ای بود باز علما پیشگام بودند. این حادثه هم که اتفاق افتاد به صورت طبیعی و نه تصنوعی روحانیت و مساجد درخشیدند و این اتفاق کمی نیست.

وی افزود: پایگاه های مساجد و نماز جمعه ما به محلی برای تشویق مردم به کمک رسانی باید تبدیل شود و کمکی از طریق مساجد صورت گرفت حقیقتا بزرگ بود.

حاج علی اکبری ادامه داد: این اتفاق از این جهت برای ما مهم است که ما جلسه را در این جا تشکیل دادیم تا برای ادامه این راه هم پیمان شویم. چرا که پیام های ما را شنیدنی می کند و پرچم خدمت باید در دست ائمه جمعه ما برافراشته باشد.

وی گفت: آقای فاطمی نسب در سرپل ذهاب حقیقتا زینتی برای ائمه جمعه بود و بقیه عزیزان هم همینطور.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور تاکید کرد: مراقبت خومان را باید زیاد کنیم. چرا که جریان ائمه جمعه مورد توجه قرار گرفته و علت آن هم ظرفیت و جایگاه و اهمیت آن است.

وی افزود: مقداری هم مشکلاتی است که ما داریم و تلاش می کنند مشکلات ما را برجسته کنند و به ما آسیب بزنند در چنین شرایطی برادران را به مراقبت بیشتر دعوت می کنم.

این مسئول ادامه داد: خطبه های ما باید گفتمان امید را در جامعه تقویت کند و برآیند خطبه باید امید باشد و باید مطالعه شود.