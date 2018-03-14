به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت (مفدا)، دکتر محمدرضا فراهانی چهارشنبه ۲۳ اسفند ماه در نشست با مدیران و کارکنان معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با تاکید بر اینکه حوزه فرهنگ یک حوزه دشوار، حساس و به شدت در هم تنیده است، گفت: کارکنان و مدیران معاونت فرهنگی و دانشجویی باید موضوع فرهنگ را در فضاهای دانشگاهی جدی گرفته و مورد تاکید قرار دهند.

وی افزود: حوزه فرهنگی یک حوزه حساس است و با حوزه‌های دانشجویی، اقتصادی، امنیتی و دیگر حوزه‌ها تفاوت‌های زیادی دارد.

معاون وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: اهمیت مقوله فرهنگ به‌ویژه در محیط‌های دانشگاهی و در میان جوانان به گونه‌ای است که همواره مقام معظم رهبری از مقوله فرهنگ به عنوان یک اصل مهم یاد می‌کنند و موضوع فرهنگی را در اولویت برنامه‌های نظام و کشور قرار داده‌اند.

فراهانی با بیان اینکه حوزه فرهنگی یک حوزه بسیار تخصصی است، اظهار کرد: متاسفانه همه تلاش می‌کنند سلایق خود را در این حوزه اعمال کنند و در مواردی دستگاه‌های فرهنگی واکنشی همراه با تأخیر نسبت به مقوله فرهنگ دارند و این موضوع کار ما را دچار مشکل می‌کند.

فراهانی با اشاره به اینکه در حوزه فرهنگی و دانشجویی کار سختی در سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی و در ستاد وزارت بهداشت داریم، گفت: متاسفانه در حوزه معیشت دانشجویان، زیرساخت‌های مناسبی نداریم و با محدودیت منابع مواجه‌ هستیم و نمی‌توانیم خدمتی در خور شان دانشجویان و گروه هدف‌مان ارایه دهیم.

وی گفت: اگر انسان‌های خوب و چند بعدی در فضای دانشگاهی کشور تحویل جامعه بدهیم، قطعا آنها می‌توانند در آینده مدیران خوبی برای اداره کشور باشند. دانشجویانی که امروز با آن‌ها مواجه هستیم در آینده به عنوان فعالان حوزه سلامت رسالت خطیری نسبت به جامعه برعهده دارند از این رو باید با آنها تعامل خوبی داشته باشیم.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت گفت: اگر بخواهیم کارمان در محیط دانشگاه اثربخشی لازم را داشته باشد باید یک ارتباط صمیمانه با دانشجویان برقرار کنیم و نگاه از بالا به پایین به دانشجویان نداشته باشیم؛ بلکه باید برخوردهای ما تعاملی باشد. بنابراین اگر بخواهیم ضریب اثربخشی کار مدیران و کارکنان دانشگاه افزایش یابد باید تعامل بسیار سازنده و مفیدی با دانشجویان برقرار کنیم که این کار به سختی فعالیت‌های شما می‌افزاید.

فراهانی با اشاره به این که رضایت‌مندی مخاطبان برایمان یک اصل به شمار می‌رود، افزود: طی بازدیدهایی که امسال از دانشگاه‌های مختلف علوم پزشکی انجام شده، در برخی از دانشگاه‌ها با وجود کمبود امکانات و زیرساخت‌های لازم، تعامل خوبی از سوی مدیران و مسئولان دانشگاه‌ها با دانشجویان صورت گرفته و از این بازدیدها انرژی مضاعفی گرفته‌ایم.

وی افزود: اما متاسفانه در برخی از دانشگاه‌ها که امکانات و تجهیزات بیشتری داشته‌اند، شاهد برخورد و تعاملات مناسب با دانشجویان نبوده‌ایم و این موضوع نارضایتی دانشجویان را در پی داشته است.

معاون وزیر بهداشت ابراز امیدواری کرد سال آینده سال درخشانی در حوزه فرهنگی و دانشجویی باشد و اگر اشکالاتی در این حوزه وجود دارد، این کمبودها و نقایص با تلاش و درایت همه مسئولان و کارکنان مرتفع شود.

پیش از سخنان دکتر محمد رضا فراهانی معاون وزیر بهداشت، مهندس محمدمهدی محمدی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ضمن معرفی استان بوشهر و پتانسیل‌های اقتصادی و صنعتی این استان و ارائه تاریخچه‌ دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزایش سطح سلامت جسمی و روانی دانشجویان، ایجاد روحیه نشاط و شادابی، ارتقای روحیه مشارکت اجتماعی، صنفی و فرهنگی دانشجویان، بهبود ارائه خدمات معیشتی و رفاهی لازم و رشد و شکوفایی استعدادهای فرهنگی، اجتماعی و مذهبی دانشجویان را از جمله اهداف دانشگاه برشمرد.