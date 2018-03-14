هزار میلیارد تومان هزینه احداث بندرکاسپین/آغاز فعالیت ۳ ماه آینده

به گزارش خبرنگار مهر رضا مسرور در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه همکاری سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان منطقه آزاد انزلی در جمع خبرنگاران گفت: بخشی از زیرساخت های ایجاد شده در بندر کاسپین مانند موج شکن از محل درآمدهای منطقه آزاد انزلی تأمین شده است.

وی افزود: بخش هایی هم که در ارتباط با احداث اسکله و اراضی پس کرانه ای بندر کاسپین است با سرمایه گذاری بخش خصوصی انجام شده است.

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی، بندر کاسپین را بزرگترین پروژه زیرساختی مناطق آزاد کشور دانست و ادامه داد: قرار است این بندر در مرحله نهایی دارای ۲۲ پست اسکله بشود که در فاز نخست ۵ پست اسکله در آن احداث می شود.

وی میزان سرمایه گذاری برای ساخت بندر کاسپین تا کنون را هزار میلیارد تومان عنوان و اظهار کرد: همه فعالیت ها با مجوز هیئت دولت بوده است که سال ۸۸ آن را صادر کرد و مجوز مرز رسمی نیز دو ماه قبل در هیئت دولت به تصویب رسید.

مسرور تأکید کرد: قرار است تا سه ماه آینده با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی بهره برداری از بندر کاسپین را آغاز کنیم.