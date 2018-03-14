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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۶:۰۹

عضو شورای عالی مناطق آزاد:

هزار میلیارد تومان هزینه احداث بندرکاسپین/آغاز فعالیت ۳ ماه آینده

هزار میلیارد تومان هزینه احداث بندرکاسپین/آغاز فعالیت ۳ ماه آینده

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی گفت: بندر کاسپین که با هزینه ای هزار میلیارد تومانی احداث شده تا سه ماه آینده آغاز به کار خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر رضا مسرور در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه همکاری سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان منطقه آزاد انزلی در جمع خبرنگاران گفت: بخشی از زیرساخت های ایجاد شده در بندر کاسپین مانند موج شکن از محل درآمدهای منطقه آزاد انزلی تأمین شده است.

وی افزود: بخش هایی هم که در ارتباط با احداث اسکله و اراضی پس کرانه ای بندر کاسپین است با سرمایه گذاری بخش خصوصی انجام شده است.

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی، بندر کاسپین را بزرگترین پروژه زیرساختی مناطق آزاد کشور دانست و ادامه داد: قرار است این بندر در مرحله نهایی دارای ۲۲ پست اسکله بشود که در فاز نخست ۵ پست اسکله در آن احداث می شود.

وی میزان سرمایه گذاری برای ساخت بندر کاسپین تا کنون را هزار میلیارد تومان عنوان و اظهار کرد: همه فعالیت ها با مجوز هیئت دولت بوده است که سال ۸۸ آن را صادر کرد و مجوز مرز رسمی نیز دو ماه قبل در هیئت دولت به تصویب رسید.

مسرور تأکید کرد: قرار است تا سه ماه آینده با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی بهره برداری از بندر کاسپین را آغاز کنیم.

کد مطلب 4252081

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