کاهش ظرفیت مراکز اسکان نوروزی شهرداری مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، نرگس شالچیان رابع ظهر چهارشنبه در نشست خبری اظهارکرد: امسال نیز مراکزی برای اسکان زائران نوروزی از جمله بوستان زائر پذیر غدیر آماده شده تا مسافرانی که تمایل به استفاده از این اماکن را دارند بتوانند خدمات مناسب را دریافت کنند.

وی افزود: ظرفیت پذیرش زائران در کمپ های شهرداری به دلیل وجود ظرفیت مناسب در مراکز اقامتی مشهد کاهش یافته و مرکز اسکان نمایشگاه مشهد از فهرست خدمت رسانی خارج شده است.

مدیر گردشگری شهرداری مشهد بیان کرد: مجموعا ظرفیت مراکز اسکان نوروزی شهرداری مشهد ۲۱ هزار و ۷۰۰ نفر است که البته مکان هایی نیز برای اسکان اضطراری در نظر گرفته شده است.

شالچیان تصریح کرد: به منظور ارائه اطلاعات لازم به زائران نوروزی ۲۶ پایگاه راهنمای زائر در ۲۶ نقطه پرتردد مشهد دایر شده و همچنین ۵ مرکز اطلاعات سفر در مبادی ورودی شهر مستقر هستند.

وی خاطرنشان کرد: برای اولین مرتبه در حوزه اطلاع‌رسانی نقشه هوشمند مشهد تهیه شده که شامل مراکز و اطلاعات سفر است که در اختیار زائران و مسافران قرار می‌گیرد.

مدیر امور گردشگری شهرداری مشهد گفت: کمپینی با عنوان «مشهدی شو» ایجاد شده است که فردا مراسم رونمایی از اپلیکیشن آن برگزار می شود. سعی داریم با استفاده ازاین نرم افزار رسم و سنت قدیمی که به زائرین مشهد بعد از سفر مشهدی می گفتند را احیا کنیم.

شالچیان بیان کرد: طی تفاهم نامه ای که با تاکسیرانی منعقد کردیم دوره های آموزشی فرهنگ میزبانی برای تاکسیرانان برگزار شده است و حدود ۳۰۰نفر از رانندگان تاکسی آموزش زبان انگلیسی و عربی را فرا گرفته اند.

وی خاطرنشان کرد: قرار است طرحی با عنوان خیابان غذا با محوریت خانواده که شامل برنامه های مختلف فرهنگی است در خیابان باهنر مشهد اجرایی شود که در مرحله اخذ مجوز قرار دارد. امیدواریم هر چه سریعتر بتوانیم این طرح را اجرایی کنیم.

مدیر امور گردشگری شهرداری مشهد در ادامه گفت: دبیرخانه ویژه ای با عنوان ۱۲ رخ برای طوس ایجاد شده است که هدف از ایجاد آن اجرای برنامه های متنوع فرهنگی با همکاری میراث فرهنگی و آستان قدس است که به مرور اطلاع رسانی خواهد شد.7 اتوبوس نیز با عنوان کارناوال هفت خوان رستم آماده شده است که در هر کدام از آنها یک نقال مستقر و داستانهای شاهنامه را روایت می کند. همچنین کتابچه طوس خواستگاه حماسه های ایران نیز آماده شده که در مبادی ورودی بین زائرین توزیع خواهد شد.

شالچیان بیان کرد: برای روز ملی تئاتر نیز برنامه ویژه ای تدارک دیده شده و از استاد قریب پور به منظور اجرای نمایش عروسکی به مدت ۳ روز دعوت شده است.

مدیر امور گردشگری شهرداری مشهد تاکید کرد: توجه ویژه ای نیز به باز آفرینی و بهسازی خانه های تاریخی داشته ایم و در اولین قدم خانه داروغه و معابر اطراف آن باز پیرایی و آماده بازدید شده است.