نشست راهبردهای ایران در عرصه ورزش در مقابله با رژیم اشغالگر قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست با حضور سید محمد پولادگر رییس فدراسیون تکواندو، حمید قاسمی استاد دانشگاه و مدیر رادیو ورزش، محمد خبیری استاد دانشگاه، نایب رییس سابق فدراسیون فوتبال، نادر شکری رییس انجمن علمی حقوق ورزشی ایران، الهه عرب عامری نایب بانوان رییس اسبق فدراسیون فوتبال، شهزاد طهماسبی استاد دانشگاه تهران و فرزاد زیویار با معرفی اندیشکده ورزش و مجمع عالی بسیج به طرح موضوع نشست پرداخت و سپس مدعوین به بیان دیدگاه های خود پرداختند:

پولادگر رییس فدراسیون تکواندو ابتدا به ترسیم وضع موجود پرداخت و بیان داشت که موضوع عدم رویارویی ورزشکاران با نمایندگان رژیم صهیونیستی تا به حال توسط مدیران فدراسیون ها در صحنه عمل تدبیر شده و هیچ قانون ابلاغی مقرری در این خصوص وجود ندارد. با رسانه ای کردن نابجای موضوع نه تنها کمکی به حل مساله نمی شود بلکه طرح آن در جبه های مخالف و موافق رسانه ها ابزاری برای برخی انتقام جویی ها شده است. حتی در حمایت از ورزشکارانی که از رویارویی با نمایندگان رژیم صهنونیستی امتناع کرده اند نیز هیچ دستورالعمل مقرر یکسانی وجود ندارد. چالش امکان رویارویی ورزشکاران ما در رده های مختلف تیم های ملی در آینده وجود دارد چه در رده نوجوانان، جوانان، بانوان و آقایان.

وی ادامه داد: تصمیم گیری در خصوص راهبردهای پیش روی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با رژیم اشغالگر قدس امری است که باید در شورای امنیت ملی مطرح شود و همانطور که مقام معظم رهبری در خصوص حل مشکلات اقتصادی به ایجاد یک قرارگاه واحد تاکید فرمودند باید یک قرارگاه واحد وجود داشته باشد که همه بدانند که اگر کسی بخواهد اظهار نظر نماید باید از آن قرارگاه استعلام شود.

محمد خبیری نایب رییس اسبق فدراسیون فوتبال و استاد دانشگاه تهران از نگرانی مدیران فدراسیون، و ورزشکاران در خصوص احتمال مواجهه با نمایندگان رژیم صهیونیستی و یا حتی کشور آمریکا در بازیهای جام جهانی فوتبال گفتند و اینکه قانون مدونی در این خصوص وجود نداشت و با بیان اینکه احتمال رویارویی وزشکاران رشته های مختلف ورزشی در بازیه ای المپیک ۲۰۲۰ وجود خواهد داشت به ضرورت تحلیل وضع موجود و آینده پژوهی در این خصوص تاکید کرد.

خبیری در ادامه صحبت هایش به ضرورت محاسبه منافع و ضرر های ادامه سیاستهای کنونی تاکید کرد از بُعد اقتصادی در آینده ضررهایی خواهد داشت عدم کسب میزبانی های مسابقات جهانی منجر به عدم توسعه کارآفرینی و گردشگری ورزشی در کشور خواهد شد. خبیری گفت: من معتقدم با حذف ورزش ما در دنیا منزوی خواهیم شد زیرا ورزش ابزاری کاربردی در سیاست، فرهنگ و اقتصاد است. برای مثال در اولین رویارویی دو تیم ملی فوتبال ایران و آمریکا با وجود مخالفان بسیار، مصلحت بر رویارویی دو تیم قرار گرفت و برد شیرین تیم ملی ایران موجب شادی مردم و تقویت حس وطن دوستی و هویت ملی شد. تا جاییکه مقام معظم رهبری در دیدار با ورزشکاران به ارزش بالای فرهنگی این برد اشاره کردند تا اندازه ای که برای حصول چنین تاثیری در بعد سیاسی بایست هزینه بسیاری پرداخت می شد.

حمید قاسمی استاد دانشگاه و مدیر رادیو ورزش در پاسخ به پرسش زیویار در خصوص دستاوردهای ناشی از سیاست عدم رویارویی با ورزشکاران رژیم صهیونیستی به بررسی دستاوردهای وضعیت کنونی از دو دیدگاه دستاوردهای درونی و بیرونی پرداخت. وی اظهار داشت که در بعد درونی ما به لحاظ فرهنگی خوب عمل نکردیم باید طوری فرهنگ سازی کنیم که گذشت ورزشکاران کشورمان در عدم رویارویی با نمایندگان رژیم اشغالگر قدس و چشم پوشی آنان در رسیدن به مدال با هدف دفاع از مظلومان فلسطین، قداست شهدای مدافع حرم در دفاع از مظلوم را در اذهان عمومی تداعی نماید. در بعد بیرونی هدف ما از عدم رویارویی با نمایندگان رژیم اشغالگر قدس دفاع از مظلومان فلسطین است که این هدف قداست دارد. اما در عمل با تظاهر ورزشکاران به مصدومیت عملا نتیجه عکس را در اذهان بین المللی تداعی می کنیم. به جای طراحی یک صحنه غیر واقعی عدم حضور در مقابل ورزشکار رژیم اشغالگر قدس، رسما اعلام کنیم که برای دفاع از مظلوم حاضر به روبرو شدن نیستیم.

شهزاد طهماسبی نیز گفت: به نظر من باید آسیب شناسی از دیدگاه های مختلف فرهنگی، اجتماعی انجام شود. مساله اول دیدگاه مردم است. مردم از رسانه بازخورد می گیرند پس باید از طریق رسانه آگاه شوند. پیش از زمان حضور ورزشکاران در رقابتها باید این فرهنگ سازی انجام شود که ارزش عدم رویارویی ورزشکار تیم ملی کشورمان درمقابل نماینده رژیم اشغالگر قدس همتراز با از خودگذشتگی یک مدافع حرم است. درخصوص شیوه های عدم رویارویی باید تاکتیکمان را عوض کنیم چون ممکن است مسولین برگزاری مسابقات به راهکارهای قبلی ما واقف باشند.

الهه عرب عامری نایب رییس اسبق بانوان فدراسیون فوتبال و استاد دانشگاه اظهار داشت که نباید زمان را از دست داد زیرا فرصتها از دست می روند، مدیران خوب را از دست خواهیم داد و انگیزه ورزشکاران از بین خواهد رفت. از آنجاییکه حل این مساله حتی از دست وزیر ورزش خارج است، جهت رسیدن به راه حلهای منطقی و قابل قبول این مساله باید از سوی نهادهای انقلابی و دلسوز نظام طرح و بررسی شود.

نادر شکری رییس انجمن علمی حقوق ورزشی گفت: برای حل مساله حاضر سه راهکار در پیش رو داریم ۱- سیاست فعلی را ادامه دهیم که مستلزم تبیین قوانین مدون است اما باید بپذیریم که محرومیت هایی را به دنبال خواهد داشت. ۲- مساله را با حکم سیاستی حل کنیم یعنی مساله را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دهیم. ۳- با استفاده از دیپلماسی ورزشی و مذاکره با نهادهای بین المللی ورزشی مانند کمیته بین المللی المپیک و فدراسیونهای جهانی موضوع اختلاف سیاسی و اعتقادی با رژیم اشغالگر قدس را مطرح کنیم و بیان کنیم که ورزشکاران کشور ما به خاطر اعتقاداتشان حاضر به رویارویی با نمایندگان این رژیم نیستند لذا در تنظیم برنامه و جداول مسابقات تدبیری برای عدم مواجه شدن آنها صورت گیرد مانند آنچه که بین ورزشکاران روسیه و اوکراین پیش آمده بود.

در پایان اجماع نظر مدعوین مبنی بر لزوم انجام کار تحقیقی جامع و عمیق و ادامه برگزاری چنین جلساتی تا رسیدن به یک راهکار قابل اجرا و مورد اقبال مسولین نظام تاکید کردند.