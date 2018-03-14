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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۶:۱۷

مدیرکل هواشناسی استان قزوین:

هوای استان قزوین در تعطیلات نوروزی آرام و پایدار است

هوای استان قزوین در تعطیلات نوروزی آرام و پایدار است

قزوین-مدیرکل هواشناسی استان قزوین گفت: در تعطیلات نوروزی ضمن پیش بینی بارش بجز روزهای دوم و سوم فروردین ماه با پدیده خاص جوی روبرو نخواهیم شد وتا دهم فروردین با افزایش دما روبرو خواهیم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آرش بهاروند روز چهارشنبه در شورای هماهنگی حمل و نقل و شورای هماهنگی مدیران راه و شهرسازی استان قزوین که در محل سالن جلسات اداره راه قزوین برگزار شد اظهارداشت:درایام نوروز وضعیت هوای استان از شرایط نسبتا پایداری برخوردار است و از ۲۵ اسفند ماه شاهد بارش در استان هستیم.

وی اضافه کرد:در روزهای دوم و سوم فروردین بارش سیستمی نخواهیم داشت و بتدریج دما افزایش خواهد یافت و تا روز دهم فروردین کاهش دما نخواهیم داشت.

بهاروند تصریح کرد: در روز سوم فروردین وزش بادهای جنوب غربی کمی تشدید میشود وهسته بارشی در قزوین باقی می ماند.

وی اضافه کرد: برای ماه اسفند مقدار نرمال بارش ۴۲.۶ میلیمتر و فروردین ۴۸.۵ میلیمتر پیش بینی می شود و در فروردین و اردیبهشت افزایش دما احتمال داده می شود.

مدیرکل هواشناسی استان قزوین بیان کرد:در روزهای آینده پدیده جوی خاصی را نخواهیم داشت وبا پدیده سیل و طوفان در استان مواجه نخواهیم شد.

وی اظهارداشت: بجز روزهای دوم و سوم فروردین در استان پدیده خاصی را شاهد نخواهیم بود.  

کد مطلب 4252094

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