هوای استان قزوین در تعطیلات نوروزی آرام و پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، آرش بهاروند روز چهارشنبه در شورای هماهنگی حمل و نقل و شورای هماهنگی مدیران راه و شهرسازی استان قزوین که در محل سالن جلسات اداره راه قزوین برگزار شد اظهارداشت:درایام نوروز وضعیت هوای استان از شرایط نسبتا پایداری برخوردار است و از ۲۵ اسفند ماه شاهد بارش در استان هستیم.

وی اضافه کرد:در روزهای دوم و سوم فروردین بارش سیستمی نخواهیم داشت و بتدریج دما افزایش خواهد یافت و تا روز دهم فروردین کاهش دما نخواهیم داشت.

بهاروند تصریح کرد: در روز سوم فروردین وزش بادهای جنوب غربی کمی تشدید میشود وهسته بارشی در قزوین باقی می ماند.

وی اضافه کرد: برای ماه اسفند مقدار نرمال بارش ۴۲.۶ میلیمتر و فروردین ۴۸.۵ میلیمتر پیش بینی می شود و در فروردین و اردیبهشت افزایش دما احتمال داده می شود.

مدیرکل هواشناسی استان قزوین بیان کرد:در روزهای آینده پدیده جوی خاصی را نخواهیم داشت وبا پدیده سیل و طوفان در استان مواجه نخواهیم شد.

وی اظهارداشت: بجز روزهای دوم و سوم فروردین در استان پدیده خاصی را شاهد نخواهیم بود.