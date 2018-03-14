به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی خادمی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران شهرستان با اشاره به امنیت کشور، گفت: ما امنیت امروز خود را مدیون خون شهدا هستیم.

فرمانده انتظامی شهرستان سوادکوه از افزایش ۵۰ درصدی تماس به پلیس ۱۱۰ در سال ۹۶ به نسبت سال گذشته در این شهرستان خبر داد و تعداد آن را ۵ هزار و ۳۱۸ تماس برشمرد.

وی با بیان اینکه با انجام کار اطلاعاتی و امنیتی میزان ۹۹ کیلوگرم انواع مواد مخدر، در طی سال جاری، توسط نیروی انتظامی شهرستان کشف و ضبط شد، خاطرنشان کرد: این کشفیات مربوط به داخل شهرستان نبوده بلکه مرتبط با محور ترانزیتی بوده و در این رابطه ۲۷ قاچاقچی دستگیر شده‌اند.

خادمی همچنین از کشف ۲۰۴ هزار و ۶۸۵ عدد انواع مواد محترقه در طی سال جاری خبر داد و گفت: با آموزش و فرهنگ‌سازی انجام شده در شهرستان هیچ‌گونه تلفاتی در چهارشنبه سوری آخر سال در شهرستان نداشته‌ایم و تنها دو نفر در شب گذشته به دلیل اخلال در نظم عمومی دستگیر و به مراجع قضایی فرستاده شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان سوادکوه با اشاره به اقدامات پلیس در جاده‌ها، گفت: در بخش پلیس راهور، کاهش ۵۰ درصدی در تصادفات منجر به فوت و کاهش ۹ درصدی در تصادفات جرحی را نسبت به سال گذشته داشته‌ایم.

وی با بیان اینکه با تلاش راهداری حدود ۹۰ درصد از تعریض محور سوادکوه انجام شده، به جداسازی جاده در سرخ‌کلا اشاره کرد و آن را اقدامی در جهت کاهش تصادفات رخ‌به‌رخ دانست.

خادمی با بیان اینکه فعالیت ویژه نیروی راهور از امروز آغاز و تا ۱۷ فروردین ۹۷ ادامه دارد، افزود: فعالیت ویژه نیروی انتظامی نیز از ۲۷ اسفند سال جاری آغاز و تا ۱۵ فروردین ادامه خواهد داشت.

فرمانده انتظامی شهرستان سوادکوه با اشاره به حضور مسافران و گردشگران در تفرج‌گاه‌ها، طول مسیر و اقامت شبانه در امام‌زاده‌ها و پارک‌های شهرستان، از گشت ماشین و پیاده در این مکان‌ها برای امنیت مسافران خبر داد.

وی خاطرنشان کرد: اسباب‌کشی در ایام نوروز باید با مجوز کلانتری محل صورت گیرد و همچنین، افرادی که قصد مسافرت دارند با پر کردن فرم پلیس پیشگیری، امین خانه خود را معرفی و در اختیار کلانتری قرار دهند تا ما با همکاری همسایه و اقوام اقدامات خاص مراقبتی را انجام دهیم.

این مسئول با اشاره به اینکه در شهرستان به دلیل اینکه بسیاری از خانه‌ها در شیب تند تپه قرار گرفته و ماشین‌ها در بیرون خانه پارک می‌شوند، بر تجهیز ماشین‌ها به سیستم قفل پدال پا و فرمان و هشداردهنده تأکید کرد و افزود: امکان سرقت خودروی مجهز به قفل پدال پا وجود ندارد.

وی همچنین برای حفظ امنیت در نقاط دوردست به نگهبان محله و نصب دوربین‌ها اشاره کرد و افزود: در تمام محورهای اصلی دوربین پایش نصب شده و در محورهای فرعی شهر پل‌سفید درحال انجام و در شهر زیراب نیز اکثرا انجام شده است.

خادمی با اشاره به اینکه امنیت به تنهایی ایجاد نشده و مکمل آن مردم هستند، بر همکاری همه دستگاه‌ها و مردم در این زمینه تأکید کرد.

وی با بیان اینکه جرایم خشن در سوادکوه وجود ندارد و نزاع جمعی در طی چند سال اخیر در شهرستان کاهش یافته است، شهرستان سوادکوه را یکی از اولین شهرستان‌های استان در میزان امنیت و عدم وقوع جرایم خشن دانست.

خادمی با بیان اینکه مازندران خلوتگاه جرایم برخی استان‌ها نیست، بر رعایت شئونات اسلامی تأکید کرد و افزود: با هنجارشکنان برابر با قانون رفتار خواهد شد.

وی با اشاره به افزایش حجم تردد در شهرستان در ایام نوروز، گفت: در بخش راهور، جهت پوشش نقاط ترافیکی در ایام عید، نیروی کمکی از استان خواهیم داشت و همچنین، تمام دوربین‌های سرعت در شهرستان فعال هستند.

وی با بیان اینکه بیشترین هجمه مسافران در ایام عید از محور سوادکوه خواهد بود، از جمله دلایل این امر به مدخل خروجی دو استان تهران و سمنان، مسیر وورد به گرگان، مسیر زائران مشهد و سهل بودن مسیر اشاره کرد.

فرمانده انتظامی با اشاره به فرمایشات رهبری مبنی بر برخورد با انواع قاچاق، گفت: ما این کار را سرلوحه کار خود قرار داده‌ایم و کشفیات قابل ملاحظه‌ای در شهرستان داشته‌ایم.

خادمی از جمله این کشفیات در سال جاری به کشف ۱۲.۵ تن انواع چوب‌آلات قاچاق، ۴۶ تن برنج قاچاق در زمان برداشت برنج، ۳۰ دستگاه دوچرخه قاچاق و کشف اقلام قابل توجهی از لوازم خانگی و بهداشتی اشاره کرد.