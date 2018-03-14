به گزارش خبرنگار مهر، گردهمایی منطقه‌ای ائمه جمعه استان های کرمانشاه لرستان و کردستان به منظور بررسی آخرین وضعیت زلزله زدگان و امدادرسانی به آنها امروز در شهرستان زلزله زده سرپلذهاب برگزار شد.

آیت‌الله سیداحمد میرعمادی در حاشیه این گردهمایی گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقش ائمه جمعه در ترغیب مردم به کمک رسانی برای زلزله زدگان اظهار داشت: با توجه به نفوذ کلامی که ائمه جمعه دارند و از سوی دیگر اعتمادی که مردم به ائمه جمعه دارند قطعا کلام و تشویق و ترغیب آنها می‌تواند نقش بسیار اساسی برای کمک رسانی به مناطق زلزله زده داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان گفت: تاکنون نیز همین طور بوده است و بیشترین کمکهای مردمی به واسطه تبلیغ این موضوع در سنگر نماز جمعه اتفاق افتاده است و مجموعه کمک‌هایی که جمع آوری شده با حمایت و تشویق و ترغیب ائمه جمعه بوده است.

آیت‌الله میرعمادی افزود: مردم امامان جمعه را افرادی دلسوز خیرخواه و عادل دانسته و معتقد هستند که امامان جمعه از سر خصلت عطوفت و مهربانی و مردم داری؛ همیشه ملجأ و مرجع مردم بوده اند و قطعا در اعتماد مردم به ائمه جمعه اثرگذار است چراکه بذل و جهاد مال وقتی صورت می‌گیرد که افراد از روی اطمینان خاطر و از روی حس نوع دوستی و انگیزه الهی که امامان جمعه در میان مردم ایجاد میکنند، صورت میگیردو سبب میشود که مردم هم ذخیره ای برای قیامت خودشان بردارند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان همچنین اظهار داشت: آنچه را که مردم کمک میکنند صدقه جاریه است برای خودشان و در حقیقت به سود خودشان هم هست.

آیت الله علما نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه نیز در حاشیه این گردهمایی به خبرنگار مهر گفت: امروز گروهمایی با حضور ائمه جمعه و رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور داشتیم و جلسه پرباری بود و نظرات خوبی از سوی ائمه جمعه ارائه شد.

وی بیان کرد: مشکلات ناشی از زلزله استان کرمانشاه، به صورت معجزه آسا و در سریع ترین زمان مرتفع نمی گردد و نیاز به زمان دارد و ان شاءالله با همفکری و کمک همه به نتایجی برسیم.