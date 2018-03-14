انگلیس سفیر روسیه را احضار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، انگلیس امروز چهارشنبه سفیر روسیه را به وزارت خارجه این کشور احضار کرد.

وزارت خارجه انگلیس اعلام کرد که احضار سفیر روسیه با هدف ابلاغ پاسخ لندن درباره مسمومیت جاسوس سابق روسیه بوده است.

گفتنی است «ترزا می» نخست وزیر انگلیس روز دوشنبه هفته جاری با ادعای اینکه روسیه «به احتمال بسیار» مسئول بیماری و شرایط جسمانی وخیم «سرگئی سکریپال» و دخترش به دلیل استفاده از یک ماده شیمیایی سمی است، به مقامات مسکو دو روز مهلت داده بود تا در این باره توضیح دهند.

وی همچنین تهدید کرد که احتمالاً تحریم هائی را نیز علیه مسکو به اجرا در می آورد.

این در حالیست که روسیه ادعاهای فاقد هر گونه سند و مدرک انگلیس در این خصوص را قویاً رد کرده است.