وضعیت فومن به لحاظ آلودگی های موقت در محیط زیست مطلوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسماعیل پور در همایش هم اندیشی حفظ محیط زیست که عصر چهارشنبه در سالن شهید بهشتی آموزش و پرورش شهرستان فومن برگزار شد، اظهار کرد: این همایش با هدف بیان وضعیت شهرستان به لحاظ آلودگی های موقت در حوزه محیط زیست است.

وی با بیان اینکه متاسفانه وضعیت شهرستان فومن در این زمینه نسبت به سایر شهرستان به هیچ عنوان مطلوب نیست، افزود: این موضوع باید از سوی همه مسئولان و دستگاه های مربوط انتقال داده شود.

فرماندار فومن به گردشگرپذیر بودن شهرستان نیز اشاره و تأکید کرد: بخش اعظمی از آلودگی های محیط زیستی مربوط به مسافران و گردشگران بوده، حداقل مردم شهرستان نباید عامل بعدی این موضوع باشند.

ضرورت مشارکت همه سازمان ها و اقشار در موضوع حفظ محیط زیست در فومن

وی خاطرنشان کرد: اگر نمی توانیم مسافران را مجاب کنیم که مواد برگشت ناپذیر به محیط زیست را وارد طبیعت شهرستان نکنند باید خودمان این موضوع را رعایت کرده تا سبب افزایش آلودگی های محیطی شهرستان نشویم.

اسماعیل پور در ادامه با بیان اینکه براساس برخی باورها زمین مادر انسان است که وجود این آلودگی نشان دهنده جفای فرزند به مادر خود است، تصریح کرد: با توجه به این باور باید در این زمینه حساسیت بیشتری وجود داشته باشد.

وی جلب مشارکت های همه اقشار و سازمان ها را هدف بعدی برگزاری این همایش عنوان کرد و یادآورشد: باید از ظرفیت، مساجد، روحانیت، آموزش و پرورش و دانشگاه ها و سازمان های مردم نهاد در این زمینه بهره گیری شود.

فرماندار فومن با تأکید برضرورت شناسایی مشکلات، ادامه داد: در حوزه ورود فاضلاب شهری به رودخانه ها مشکلات شناسایی شده است متاسفانه بیماری و آلودگی های فراوانی از این طریق وارد چرخه زیستی رودخانه ها می شود.

وی یکی از مهم ترین عوامل اصلی آلودگی های زیست محیطی را خود انسان به عنوان اشرف مخلوقات دانست و افزود: همه از پزشک و روحانی گرفته تا معلم و دانشگاهی باید مضرات آلودگی های زیست محیطی را برای ایجاد حساسیت در جامعه بیان کنند.

لزوم افزایش حساسیت نسبت به مسائل محیط زیستی

اسماعیل پور با بیان اینکه باید تعریف جدیدی از فرهنگ محیط زیستی در شهرستان فومن ارائه شود، یادآور شد: شهرستان فومن از غنای فرهنگی و مذهبی خوبی برخوردار است و باید در این زمینه هم محیط زیست آن فرهنگی باشد و هم دارای زیست بوم فرهنگی شود.

به گفته این مسئول کسی که وارد عرصه مقابله با بحران محیط زیست می شود باید دارای شجاعت خاصی باشد.

وی با تأکید براینکه اگر امروز به داد محیط زیست نرسیم در آینده خود تبدیل به زباله می شویم، خاطرنشان کرد: باید تلاش شود تا حساسیت ها نسبت به مسائل زیست محیطی افزایش یابد.

فرماندار فومن با بیان اینکه دو طرح در حوزه محیط زیست به صورت پایلوت در شهرستان فومن در حال انجام است، تصریح کرد: بحث ساماندهی ماسوله رودخان که در قالب طرح آبخیزداری است و دیگری اجرای طرح جامع جمع آوری اطلاعات مربوط به بهداشت شهری که از فردا در این شهرستان آغاز می شود این طرح ها هستند.