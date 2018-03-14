۴۷ پایگاه امداد و نجات ویژه ایام نوروز در گلستان فعال است

علیرضا کمال غریبی، در حاشیه مراسم آغاز به کار کمیته بهداشت و درمان ستاد تسهیلات نوروزی استان گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق برنامهریزیهای انجامشده در ایام نوروز امسال ۴۷ پایگاه امداد و نجات در سراسر استان گلستان فعال است.
وی با اشاره به راهاندازی پنج نقطه ایستگاه سلامت در سطح استان، افزود: ۹۰ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس با تجهیزات کامل در نقاط تعیینشده مستقر خواهند شد.
مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان گلستان از فعالیت ۲۵ بیمارستان استان در ایام نوروز امسال خبر داد و گفت: از این تعداد ۱۶ بیمارستان دولتی و ۹ بیمارستان خصوصی هستند.
۷۵ درصد از مصدومین چهارشنبه سوری آقایان بودند
وی تصریح کرد: در کنار بیمارستانهای استان تمامی کلینیکها هم بهطور آمادهباش کامل خدمات درمانی ارائه میکنند.
کمال غریبی تعداد مصدومان چهارشنبهسوری امسال را ۵۰ نفر اعلام و اظهار کرد: از این تعداد ۷۵ درصد آقایان بودند که دچار حادثه شدند.
وی افزود: امسال ۲۵ نفر از مصدومان دچار سوختگی شدند و در این حوادث شاهد قطع عضو و یا فوتی نبودیم.
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