۴۷ پایگاه امداد و نجات ویژه ایام نوروز در گلستان فعال است

علیرضا کمال غریبی، در حاشیه مراسم آغاز به کار کمیته بهداشت و درمان ستاد تسهیلات نوروزی استان گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در ایام نوروز امسال ۴۷ پایگاه امداد و نجات در سراسر استان گلستان فعال است.

وی با اشاره به راه‌اندازی پنج نقطه ایستگاه سلامت در سطح استان، افزود: ۹۰ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس با تجهیزات کامل در نقاط تعیین‌شده مستقر خواهند شد.

مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت‎های پزشکی استان گلستان از فعالیت ۲۵ بیمارستان استان در ایام نوروز امسال خبر داد و گفت: از این تعداد ۱۶ بیمارستان دولتی و ۹ بیمارستان خصوصی هستند.

۷۵ درصد از مصدومین چهارشنبه سوری آقایان بودند

وی تصریح کرد: در کنار بیمارستان‌های استان تمامی کلینیک‌ها هم به‌طور آماده‌باش کامل خدمات درمانی ارائه می‌کنند.

کمال غریبی تعداد مصدومان چهارشنبه‌سوری امسال را ۵۰ نفر اعلام و اظهار کرد: از این تعداد ۷۵ درصد آقایان بودند که دچار حادثه شدند.

وی افزود: امسال ۲۵ نفر از مصدومان دچار سوختگی شدند و در این حوادث شاهد قطع عضو و یا فوتی نبودیم.