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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۶:۲۱

رئیس پلیس راهور استان مرکزی خبر داد؛

اعمال محدودیت ترافیکی پنجشنبه آخر سال در شهر اراک

اعمال محدودیت ترافیکی پنجشنبه آخر سال در شهر اراک

اراک- رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان مرکزی از اعمال محدودیت های ترافیکی پنجشنبه آخر سال در شهر اراک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، ابوالفضل امیدی اظهار داشت: این محدودیت ها از ساعت ۱۴ روز پنجشنبه ۲۵ اسفند ماه از کمربندی جنوبی شهر اراک، تقاطع میدان حضرت امام خمینی(ره) به سمت پل سردشت و از ابتدای پل سردشت به سمت میدان فراهان و مسیر بالعکس اعمال خواهد شد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان مرکزی ادامه داد: همچنین تردد خودروهای سنگین در این روز در معابر شهری ممنوع است.

امیدی عنوان کرد: شهروندان در صورت امکان برای تردد به سمت گلزار شهدای شهرستان اراک، از وسایل نقلیه عمومی استفاده کرده و از پارک خودروهای شخصی در اطراف گلزار شهدا و مسیرهای منتهی به آن خودداری کنند.

کد مطلب 4252113

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