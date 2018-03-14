اعمال محدودیت ترافیکی پنجشنبه آخر سال در شهر اراک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، ابوالفضل امیدی اظهار داشت: این محدودیت ها از ساعت ۱۴ روز پنجشنبه ۲۵ اسفند ماه از کمربندی جنوبی شهر اراک، تقاطع میدان حضرت امام خمینی(ره) به سمت پل سردشت و از ابتدای پل سردشت به سمت میدان فراهان و مسیر بالعکس اعمال خواهد شد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان مرکزی ادامه داد: همچنین تردد خودروهای سنگین در این روز در معابر شهری ممنوع است.

امیدی عنوان کرد: شهروندان در صورت امکان برای تردد به سمت گلزار شهدای شهرستان اراک، از وسایل نقلیه عمومی استفاده کرده و از پارک خودروهای شخصی در اطراف گلزار شهدا و مسیرهای منتهی به آن خودداری کنند.