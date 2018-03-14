جلیل رهبان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این اتوبوس‌ها از نوع سه محور، با سوخت یورو ۴، مجهز به فیلتر DPF و ضد آلایندگی و نیز سیستم حمل ویلچر بوده و تولید شرکت عقاب افشان (اسکانیا) هستند.

وی افزود: این اتوبوس‌ها در قالب تفاهم‌نامه میان سازمان اتوبوس‌رانی آبادان و شرکت خودروسازی عقاب افشان و مشارکت یکی از بانک‌ها با اعتباری بالغ‌بر ۷۰ میلیارد ریال خریداری شده است.

رهبان اظهار کرد: اتوبوس‌های مذکور از روز دوشنبه هفته آینده (۲۸ اسفندماه) به ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهر آبادان افزوده می‌شود.

مدیرعامل سازمان اتوبوس‌رانی آبادان، توسعه ناوگان اتوبوس‌رانی مجهز به سیستم سرمایشی را با توجه به دمای بالای هوا در بیشتر ایام سال در آبادان ضروری خواند و تصریح کرد: این موضوع به‌عنوان یک اولویت در دستور کار سازمان اتوبوس‌رانی آبادان قرار دارد.

رهبان گفت: ورود این ۱۲ دستگاه اتوبوس جدید، گامی مهم در راستای نوسازی ناوگان اتوبوس‌رانی و نیز جلب رضایت شهروندان به شمار می‌رود.