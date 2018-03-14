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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۶:۲۲

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری آذربایجان غربی:

سند راهبردی ارتقای وضعیت زنان در آذربایجان غربی عملیاتی شود

سند راهبردی ارتقای وضعیت زنان در آذربایجان غربی عملیاتی شود

ارومیه- مدیرکل زنان و خانواده استانداری آذربایجان غربی گفت: سند راهبردی ارتقای وضعیت زنان و خانواده در آذربایجان غربی عملیاتی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهلا تاجفر ظهر چهارشنبه در جلسه تبیین و تشریح شاخص های سند راهبردی ارتقا وضعیت زنان و خانواده اظهارداشت: یکی از سیاست های دولت حرکت جامعه به سمت ایجاد امید و نشاط است در این راستا سند راهبردی ارتقا وضعیت زنان و خانواده از سوی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برنامه ریزی و اجرایی می شود .

وی با بیان اینکه در راستای سیاست های دولت تدبیر و امید باید تلاش شود تا امید را در جامعه بالا برده و در جهت بهبود و تعالی جامعه سرمایه گذاری و حرکت کرد افزود : نگاه امیدوارانه به آینده بحث مهمی است که باید در سیاستگذاریها و در برنامه ریزیها تعادل جنسیتی باشد و این نگاه در تکالیف ماده ۱۰۱ برنامه ششم توسعه بطور متواضعانه قابل لمس است و فرصتهای برابر برای زنان و مردان در نظر گرفته شده است.

رادفر ادامه داد: در حقیقت در برنامه چهار ساله دولت دوازدهم فرابخشی ما اولویت زنان و خانواده با رویکرد پیگیرانه، آموزشی ، نشاط و امید است و در این رابطه تدوین سند توسعه (ارتقا وضعیت زنان و خانواده استان ، بر اساس اسناد فرادستی جمله سند چشم انداز سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری ، قانون اساسی با تاکید بر شناسایی و رصد مستمر شاخص های موثر بر وضعیت زنان و خانواده و توجه ویژه به نقش سازنده زنان و  بهره مندی جامعه از سرمایه انسانی آنان در فرآیند توسعه پایدار متوازن تنظیم خواهد شد .

تاجفر اظهار امیدواری کرد با عملگرایی و هم افزایی کلیه دست اندرکاران و متولیان و با جمع بندی و احصا شاخص های رسمی و غیررسمی شهرستانها بتوان بهترین راهکارها را انتخاب نمود و برای ارتقا وضعیت زنان و خانواده استان گامهایی را برداشت

کد مطلب 4252115

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