آذربایجان غربی به ۸ هزار کلاس درس نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون سید مصطفوی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیر کل آموزش و پرورش استان اظهارداشت: تا نگاه ویژه دولت به استان نباشد مشکلات استان در این حوزه بهبود نمی یابد.

وی با بیان اینکه سه شاخص درآمد مردم، سواد و بهداشت در استان نگران کننده بود افزود: در این میان پراکندگی، طولی بودن استان و بحث قومی، دینی و مذهبی و کمبود اعتبارات مطرح است که گریبانگیر آموزش و پرورش بوده که با این همه مشکلات مدیریت نهاد آموزش و پرورش بسیار سخت و دشوار به نظر می آید.

مصطفوی اضافه کرد: همزمان با اداره کرد امور توجه به اخلاق و رعایت حرمت معلم و مدرسه بسیار مهم است که با همت مدیران و همدلی بین مدیران دستگاه های اجرایی این قطار در حال طی مسیر است.

مدیرکل سابق آموزش و پرورش آذربایجان غربی گفت: ورود سیاست به آموزش و پرورش به مانند سم بود و باوجود مشکلاتی که ایجاد شد از ورود تمام جریانات سیاسی به آموزش و پرورش جلوگیری شد.

وی با بیان اینکه اگر دستگاه ها کنار هم قرار نگیرند مدیریت مشکلات آموزش و پرورش سخت تر می شود گفت: امیدواریم تا مسئولان استانی آموزش و پرورش را در بهبود فضای آموزشی تلاش کنند.