ترکیه پهپاد به قطر می فروشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع ترکیه ای اعلام کردند که نیروهای مسلح قطر با شرکت ترکیه ای سازنده هواپیما قرارداد خرید پهپاد از نوع بیرقدار به امضا رسانده است.

بر اساس این گزارش؛ این قرارداد شامل خرید ۶ پهپاد از نوع بیرقدار تی بی ۲ است و این اولین بار است که شرکت سازنده ترکیه ای محصولات خود را به خارج صادر می کند.

منابع ترکیه ای اعلام کردند: امضای این قرارداد در حاشیه نمایشگاه دوحه صورت گرفته است.

قرار است که ترکیه ظرف یک سال این ۶ پهپاد را به قطر تحویل بدهد.

شایان ذکر است که قبلا «حمد بن عبدالله الفطیس المری» فرمانده نیروهای ویژه قطر اعلام کرد که دوحه توافقنامه ای را با یک شرکت ترکیه ای امضا کرد که به موجب آن یک پایگاه نظامی دریایی در شمال قطر احداث می شود.

وی در ادامه افزود: این توافقنامه بعد از مناقصه صورت گرفته با حضور شرکت «ام دی اس» ترکیه امضا شد.

این مقام قطری تاکید کرد: بر اساس توافق به دست آمده قرار است یک پایگاه برای آموزش و تجهیز نیروی دریایی به صورت دائمی و با هدف انجام گشت های دوره ای و عملیات آموزشی دریایی ساخته شود.

وی در ادامه گفت: این پایگاه به مثابه پایگاه عملیات ویژه دریایی و مرکز آموزشی به شمار خواهد آمد.

جزئیات بیشتری از این توافقنامه منتشر نشده است.

نیروی دریایی قطر همچنین توافقنامه‌ای با یک شرکت ترکیه‌ای در خصوص ساخت دو کشتی جنگی غول‌پیکر و نیز خرید ۸۵ دستگاه خودروی زرهی و ۱۷ قایق امضا کرد.