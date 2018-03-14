شاهرخ پارسا در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش ۷۴ درصدی بارندگی در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: میزان بارندگی سال زراعی جاری چهارمحال و بختیاری نسبت به میانگین سال زراعی کامل ۷۴ درصد کاهش بارندگی دارد.
وی عنوان کرد: میزان بارندگی سال زراعی جاری چهارمحال و بختیاری نسبت به میانگین بلند مدت دوره مشابه۶۶ درصد کاهش بارندگی دارد.
مدیر کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: میزان بارندگی سال زراعی جاری چهارمحال و بختیاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۶۰ درصد کاهش بارندگی دارد.
دمای هوا در چهارمحال و بختیاری کاهش می یابد
مدیر کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره پیش بینی وضعیت آب و هوا در این استان ادامه داد: بررسی آخرین نقشه های هواشناسی بیانگر عبورامواج ضعیف و کم دامنه از سطح منطقه طی سه روز آینده است.
وی بیان کرد: در این مدت گاهی افزایش ابر و وزش باد پیش بینی می شود.
وی ادامه داد: همچنین برای صبح فردا کاهش نسبی دما در برخی مناطق پیش بینی می شود.
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