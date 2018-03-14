به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام ظهر چهارشنبه در نشست ستاد اعتکاف با اشاره به اینکه اعتکاف زمینه خود سازی انسان را فراهم می کند، اظهار داشت: فرهنگ اعتکاف باید در جامعه فرهنگ سازی شود.

وی بیان کرد: اعتکاف برنامه ای برای انسان سازی به شمار می رود که باید برگزاری مراسم اعتکاف در طول سال مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد ادامه داد: دشمن با تمام توان به دنبال کمرنگ کردن ارزش های اسلامی در جامعه است تا به اهداف شوم خود جامعه عمل دهد.

مراسم اعتکاف نقش مهمی در تقویت ارزش های اسلامی در جامعه دارد

وی بیان کرد: دشمن با تمام توان به دنبال اخلاق زدایی و دین گریزی است.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد اظهار داشت: باید تلاش کرد که حضور جوانان در مراسم اعتکاف افزایش یابد.

وی ادامه داد: برگزاری مراسم اعتکاف نقش مهمی در تقویت ارزش های اسلامی در جامعه دارد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد ادامه داد: مراسم اعتکاف نقش مهمی در مقابله با فتنه های دشمن دارد.