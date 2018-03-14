۱۰۰۰ تن میوه در چهارمحال و بختیاری توزیع می شود

ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یک هزار تن میوه در چهارمحال و بختیاری توزیع می شود، اظهار داشت: ۷۰۰ تن پرتغال و ۳۰۰ تن سیب در بازار شب عید چهارمحال و بختیاری توزیع می شود.

وی ادامه داد: توزیع میوه از فردا ۲۴ اسفند ماه در چهارمحال و بختیاری آغاز و تا پایان ۱۵ فروردین ماه ادامه دارد.

نظارت ۱۰۰ ناظر بر رورند توزیع میوه در چهارمحال و بختیاری

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: ۱۱۰ غرفه عرضه میوه در چهارمحال و بختیاری راه اندازی می شود.

وی بیان کرد: قیمت مشخص شده برای فروش پرتغال و سیب ۱۰ درصد کمتر از قیمت بازار است.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: ۱۰۰ ناظر بر روند توزیع میوه در ۹ شهرستان چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند.