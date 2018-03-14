عبدالحسین معظم فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در دو روز گذشته و در حاشیه چهارشنبه‌سوری هشت بار زنگ حریق سازمان به صدا درآمد که در این حوادث متأسفانه ۱۶ نوجوان ۱۶ و ۱۷ ساله و یک کودک هشت‌ساله به‌شدت مصدوم شدند.

وی افزود: به‌رغم اطلاع‌رسانی توسط رسانه‌ها، هشدارها و خطرات استفاده از مواد محترقه توسط سایت‌های خبری، فضای مجازی، نصب برنوشته‌های هشدار پرتابل و بیلبوردهای سطح شهر و آموزش به‌صورت حضوری در مدارس از پایه ابتدایی تا دوره متوسطه دوم متأسفانه شاهد حوادث تلخی همچون تخلیه چشم، قطع عضو و سوختگی با درصد بالای تعدادی از نوجوانان در دزفول بودیم که نه‌تنها خستگی آتش‌نشانان را دوچندان کرد بلکه باعث شد تا با خاطری مکدر این شب پراسترس را به پایان رسانند.

معظم فر با بیان اینکه تعداد حوادث چهارشنبه‌سوری امسال در دزفول از سال گذشته کمتر بود، عنوان کرد: متأسفانه در این حوادث بیشترین آمار مصدومان در سه حادثه انفجار مواد محترقه (اکلیل سرنج) بود که منجر به خسارات و مصدوم شدن تعدادی از شهروندان شد.

مدیرعامل آتش‌نشانی دزفول ضمن تقدیر و تشکر از خانواده‌هایی که با رعایت اصول ایمنی اقدام به برگزاری مراسم چهارشنبه‌سوری بی‌خطر کردند، از خانواده‌هایی که با سهل‌انگاری و عدم نظارت بر رفتار کودکان و نوجوانان در این چندروزه، باعث رخ دادن اتفاقات تلخ شدند، انتقاد کرد و افزود: انتظار ما از خانواده‌ها و شهروندان در ایام تعطیلات نوروز، نظارت مستقیم بر رفتارها و اقدامات مشکوک کودکان و نوجوانان است و همچنین در مواجه با مواردی نظیر (ساخت ترقه‌های دست‌ساز و ...) ضمن حفظ خونسردی با سامانه ۱۲۵ تماس حاصل نموده و با مشاوره گرفتن از کارشناسان آتش‌نشانی از وقوع حوادث تلخ جلوگیری کنند.

معظم فر در پایان از تمامی کارکنان آتش‌نشانی، شهرداری، اورژانس، بسیج، نیروی انتظامی، پلیس راهور و تمامی نیروهای امدادی شهرستان دزفول در راستای تلاش برای برقراری و حفظ امنیت تقدیر و تشکر کرد.