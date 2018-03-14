به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا مظاهری ظهر چهارشنبه در جمع اصحاب رسانه خراسان شمالی اظهار کرد: علاوه بر این تعداد، ۲۰۰ نفر نیروی کمکی از مرزبانی استان به طرح نوروزی ملحق شده‌اند تا کمبودها در این بخش مرتفع شود.

سردار مظاهری در ادامه به موضوع حوادث جاده‌ای اشاره کرد و بابیان اینکه طی سال گذشته دو هزار و ۳۷۲ فقره تصادف در محورهای برون‌شهری استان به وقوع پیوست، تصریح کرد: متأسفانه امسال آمار تلفات جاده‌ای نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد افزایش پیداکرده است.

وی افزود: طی امسال ۲۳۰ نفر در استان براثر حوادث رانندگی محورهای برون‌شهری جان خود را ازدست‌داده‌اند که نسبت به سال گذشته ۲۶ درصد رشد یافته است.

مظاهری عدم توجه به جلو ناشی از خستگی توسط رانندگان را از بیشترین دلایل بروز تصادفات در محورهای مواصلاتی استان اعلام کرد و گفت: سرعت غیرمجاز، انحراف به چپ و عدم رعایت حق تقدم نیز از دیگر دلایل عمده بروز تصادفات در محورهای برون‌شهری استان بوده است.

وی به آمار تصادفات به وقوع پیوسته در محورهای درون‌شهری استان نیز اشاره کرد و افزود: طی امسال دو هزار و ۷۶۱ تصادف به وقوع پیوست که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۹ درصد بیشتر شده است.

این مقام ارشد انتظامی اضافه کرد: طی امسال ۴۵ نفر براثر تصادفات رانندگی درون شهرها جان‌باخته‌اند که نسبت به آمار فوتی‌های ۳۸ نفر پارسال، نشان‌دهنده رشد ۲۷ درصدی است.

وی گفت: طی امسال دو هزار و ۴۹۵ فقره تصادف جرحی درون شهرهای استان اتفاق افتاده که ۱۲ درصد نسبت به سال گذشته افزایش‌یافته است.

کشف ۲۰ فقره قتل در استان

فرمانده انتظامی خراسان شمالی به پرونده‌های قتل در استان نیز اشاره کرد و گفت: طی امسال ۲۰ فقره قتل توسط مأموران پلیس آگاهی کشف‌شده که ۱۶ فقره مربوط به امسال و ۴ فقره نیز به سنوات گذشته مربوط می‌شود.

وی درباره سرقت‌های کشف‌شده نیز بیان کرد: پنج هزار و ۵۵۸ فقره سرقت طی امسال اتفاق افتاده که با پیگیری مأموران، دو هزار و ۳۶۴ سارق دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

مظاهری با اعلام اینکه سه هزار و ۹۲۶ فقره از سرقت‌های به وقوع پیوسته طی امسال کشف‌شده اعلام کرد: درمجموع سرقت‌ها، رشد دودرصدی کشف‌ها و در سرقت‌های مهم نیز رشد چهاردرصدی آن‌ها را شاهد هستیم.

وی به برخورد جدی نیروی انتظامی با سارقان و خلاف‌کاران اشاره کرد و گفت: در این راستا ۱۵ طرح برخورد با سارقان و متخلفان در استان اجرایی شده که طی آن ۴۳ باند سارقان دام و احشام، موتورسیکلت، کیف‌قاپ، سیم و کابل و غیره متلاشی‌شده است.

وی بیان کرد: یک هزار و ۷۹ مورد پرونده جعل و کلاهبرداری طی امسال در استان تشکیل‌شده که ۹۳۲ مورد از آن‌ها منجر به کشف و ۷۴۰ نفر نیز بازداشت شدند.

قدردانی فرمانده انتظامی استان از خبرگزاری مهر

مظاهری در بخش دیگری از سخنان خود به‌ضرورت فرهنگ‌سازی وقف برای امنیت در استان نیز تأکید کرد و گفت: خیران علاوه بر وقف در حوزه‌های مختلف به حوزه امنیت نیز ورود کنند تا کمبودهای ما برای خدمت به مردم مرتفع شود.

وی در این راستا از خبرگزاری مهر جهت پوشش اخبار و فعالیت‌های انجام‌شده بابت فرهنگ‌سازی وقف در امنیت قدردانی کرد.