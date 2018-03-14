شهرداران فضایی توام با آرامش و نشاط برای مردم فراهم کنند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست شهرداران و شورای سازمان همیاری شهرداریهای استان روز چهارشنبه با حضور استاندار قزوین،معاون عمرانی،مدیرکل امور شهری و مدیریت بحران استان به مناسبت گرامیداشت روز شهردار در سالن مفاخر شهرداری قزوین برگزارشد.

عبدالمحمد زاهدی در این نشست گفت: همکاری متقابل شهرداری و شورا نقش مهمی در موفقیت برنامه ها دارد و با تقویت این همکاری ها می توان به نتایج خوبی رسید.

استاندار قزوین تصریح کرد: با واگذاری طرحها و خرید شهرداری ها به سامان همیاری می توانید ضمن کاهش هزینه ها از سود منطقی برای خود نیز برخوردار شوید.

وی اظهارداشت: شهرداری ها لازم است در اجرای طرحها مشارکت بیشتری داشته باشند و ارتباط خود را با سازمان همیاری تقویت کنند تا فعالیتهای عمرانی بیشتر شود.

زاهدی یادآورشد: در شرایط بد اقتصادی کار کردن در شهرداری و مدیریت شهری بسیار دشوار است و با ابعاد چند وجهی در این سازمان باید به گونه ای حرکت کنید تا فعالیتی مغفول نماند.

وی اظهارداشت: شهرداری ها در ابعاد اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، عمرانی فعالیتهای گسترده ای دارند و حتی در امور سیاسی و امنیتی تاثیرگذارند و ارتباط مستمر مردم با شما ایجاب می کند اندیشمندانه حرکت کنیدتا کارها عقب نماند.

شهرداران فضایی آرام و بانشاط برای مردم فراهم کنند

زاهدی گفت: از شهرداران انتظار می رود فضایی آرام، توام با نشاط و شادابی برای مردم ایجاد کنند و بدانند اگر گاهی شاهد بروز خشونت ونارضایتی ازسوی مردم هستیم می تواند ریشه در نوع زندگی در شهرها داشته باشد.

وی اضافه کرد: داشتن زمین بازی مناسب برای کودکان، بوستان، شهربازی، مناسب بودن معابر شهری، ایجاد المان های زیبا برای ایجاد آرامش و اجرای برنامه های فرهنگی و مناسبتی شاد توام با رعایت شئونات می تواند به کاهش استرس و اضطراب و تقویت روحیه شادی در مردم کمک کرده و از مشکلات اجتماعی کم کند.

شهرداری ها در تیر رس فساد هستند/ مراقب امور مالی خود باشید

استاندار قزوین در ادامه گفت: شهرداری ها به دلیل گستردگی و نوع فعالیت خود در تیر رس فساد مالی هستند لذا از شهرداران انتظار داریم بشدت مراقبت کنند تا تخلف و فسادی در زیرمجموعه های آنها صورت نگیرد.

وی در مورد مالیات ارزش افزوده نیز اظهارداشت: در حال حاضر این مالیات بر اساس جمعیت بین شهرها توزیع می شود که عادلانه نیست زیرا گاهی مناطق محروم که جمعیت کمتری دارند از اعتبارات کمتری برخوردار می شوند و عمران آنها به سختی صورت می گیرد واین قانون نیازمند اصلاح و بازنگری است.

کمک شهرداری ها به نهادها ساماندهی شود

زاهدی ضمن انتقاد از نوع کمک های نقدی شهرداری ها به نهادها و ادارات گفت: شهرداری ها باید به فعالیتهای اجتماعی، دینی و ورزشی کمک کنند نه این که برای خرید وسایل برای یک ارگان و نهاد اقدام کنند.

وی اظهارداشت: کار فرهنگی در ردیف وظایف شهرداری ها تعریف شده اما باید کمک های شما ساماندهی شده و منظم باشد و امور عام المنفعه در اولویت کمک های موردی قرار گیرد.

استاندار قزوین اظهارداشت: شهرداران باید از همه ابزارهای قانونی و بخش خصوصی برای تامین درآمد و منابع مالی استفاده کنند تا طرح های عمرانی متوقف نشود.



