تملک کامل بلوار فردوسی در سال ۹۷/ ۸۵درصد بودجه شهرداری قم محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی سقائیان‌نژاد در نشست صمیمی با اصحاب رسانه که ظهر چهارشنبه در سالن رضوان شهرداری قم برگزار شد با اشاره به اینکه سال ۹۶ نخستین سال برنامه پنج ساله شهرداری قم بود، اظهار کرد: این سال، سال آسانی از نظر مالی برای شهرداری قم و تمام شهرداری‌های کشور نبود.

وی با اشاره به چالش‌های درآمدهای ناپایدار در شهرداری‌ها افزود: شهرداری‌ها به پول مردم برای اداره شهر وابسته هستند و اینطور نیست که تخصیص بودجه‌ای از دولت به آنها داده شود.

شهردار قم با اشاره به بودجه دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی شهرداری در سال جاری گفت: هنوز آمار دقیقی ندارم اما قطعاً بالای ۸۵ درصد به بودجه رسیده‌ایم.

۵۰۰ میلیون یورو فاینانس قطار شهری

وی با اشاره به اینکه بودجه سال آینده شهرداری قم دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است، اظهار کرد: ۵۰۰ میلیون یورو هم فاینانس برای قطار شهری در بودجه سال آینده پیش بینی شده است.

آنطور که سقائیان‌نژاد درباره برنامه‌های سال ۹۶ شهرداری قم می‌گوید، یکی از محورهای اصلی که در سال ۹۷ مدیریت شهری در نظر دارد انجام دهد برنامه‌ریزی برای یک نظام پاسخگویی است.

وی با بیان اینکه امید و اعتماد و سرمایه اجتماعی برای ما بسیار مهم است، گفت: بودجه‌های مدیریت شهری را مردم فراهم می‌کنند در نتیجه باید به این موضوع توجه داشت.

شهردار قم، لایحه مدیریت جامع شهری، لایحه مالیات بر ارزش افزوده، طرح انتخاب شهردار و ... را از مسائلی دانست که در حوزه شهرداری‌ها در مجلس و نهادهای دیگر در حال بررسی و تصمیم‌گیری است.

وی با اشاره به اینکه مهلت قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۹۶ به تمام رسیده و مجلس یک سال آن را تمدید کرده است، گفت: در این قانون چالش‌هایی هست که می‌تواند مدیریت شهری را تحت تأثیر قرار دهد.

۸۰ میلیارد تومان برای تملک فاز پنج عمار یاسر

سقائیان‌نژاد با اشاره به اینکه اتمام پروژه‌های سال ۹۶ برای سال آینده در دستور کار است خاطرنشان کرد: تملک فاز پنج عمار یاسر است که چند سالی است باقی مانده از جمله پروژه‌هایی است که برای سال آینده در دستور کار قرار دادیم.

وی افزود: به دلایلی در دوران اول مدیریت وارد تملک فاز پنج عمار یاسر نشدم چرا که آن را یک باتلاق دیدم. در نهایت طرح را مقداری اصلاح کردیم و در نهایت قرار است در سال ۹۷ با جدیت تمام دنبال کنیم و ۸۰ میلیارد تومان تملک در آن صورت بگیرد.

ادامه خیابان سمیه یا همان خیابان سجادیه، تملک فضای سبز اطراف مسجد چهارمردان، تملک بلوار فردوسی و بازگشایی کامل آن از دیگر پروژه‌هایی بود که شهردار قم به آن اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه تقاطع با بلوار پیامبر اعظم(ص) و صدوق هم از پروژه‌های بزرگ بلوار فردوسی است، اضافه کرد: این پروژه ۲۵ کیلومتر را در اختیار مدیریت شهری و مردم قرار می‌دهد.