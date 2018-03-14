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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۶:۴۳

فرماندار هرسین:

آرامش و عزت امروز کشور را مدیون ایثار شهیدان هستیم

آرامش و عزت امروز کشور را مدیون ایثار شهیدان هستیم

کرمانشاه- فرماندار شهرستان هرسین گفت:  اگر امروز آرامشی داریم و در دنیا با عزت و افتخار زندگی می‌کنیم بخاطر ایثارگری‌های شهدا و خانواده‌های آنان است.

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی با حضور امیر شاه آبادی فرماندار شهرستان هرسین و جمعی دیگر از مسئولین از مروجین فرهنگ ایثار اجتماعی این شهرستان تجلیل به عمل آمد.

 امیر شاه آبادی فرماندار شهرستان هرسین در این مراسم بیان کرد: اگر امروز آرامشی داریم و در دنیا با عزت و افتخار زندگی میکنیم بخاطر ایثارگریهای شهدا و خانواده‌های آنان است.

فرماندار هرسین با تاکید بر لزوم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به ویژه در میان نسل جوان گفت: خانواده‌های معظم شهدا قوام بخش حضور مسئولین هستند. 

 در پایان این مراسم از مروجین فرهنگ ایثار اجتماعی در شهرستان هرسین با اهدا لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.

کد مطلب 4252132

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