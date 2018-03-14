آرامش و عزت امروز کشور را مدیون ایثار شهیدان هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی با حضور امیر شاه آبادی فرماندار شهرستان هرسین و جمعی دیگر از مسئولین از مروجین فرهنگ ایثار اجتماعی این شهرستان تجلیل به عمل آمد.

امیر شاه آبادی فرماندار شهرستان هرسین در این مراسم بیان کرد: اگر امروز آرامشی داریم و در دنیا با عزت و افتخار زندگی میکنیم بخاطر ایثارگریهای شهدا و خانواده‌های آنان است.

فرماندار هرسین با تاکید بر لزوم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به ویژه در میان نسل جوان گفت: خانواده‌های معظم شهدا قوام بخش حضور مسئولین هستند.

در پایان این مراسم از مروجین فرهنگ ایثار اجتماعی در شهرستان هرسین با اهدا لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.