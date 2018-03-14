وزارت امور خارجه روسیه: مسکو به زودی واکنش نشان خواهد داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «ماریازاخارووا» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اظهار داشت که وزارت امور خارجه روسیه به زودی بیانیه ای در ارتباط با اظهارات «ترزامی» نخست وزیر انگلیس منتشر خواهد کرد.

گفتنی است که نخست‌ وزیر انگلستان امروز چهارشنبه دستور داد تا ۲۳ دیپلمات روسیه را از این کشور اخراج کنند.

این اقدام لندن به دنبال اتمام ضرب الاجل ۲ روزه این کشور به روسیه برای توضیح پیرامون موضوع مسمومیت «سرگئی سکریپال» جاسوس سابق روسیه و دخترش به انجام رسیده است.

نخست‌ وزیر انگلیس همچنین اعلام کرد که تا اطلاع ثانوی کلیه تماس‌ها در سطوح عالی میان دو کشور به حالت تعلیق درمی‌ آید.

در دستور صادره از سوی ترزا می، دیدار وزرای خارجه دو کشور نیز که قرار بود در آینده نزدیک برگزار شود، لغو شده است.