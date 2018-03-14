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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۶:۴۸

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان خبر داد:

قطع یک انگشت دست و آسیب به قرنیه بر اثر انفجار در اصفهان

قطع یک انگشت دست و آسیب به قرنیه بر اثر انفجار در اصفهان

اصفهان - مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی اصفهان گفت: بر اثر انفجار در شب چهارشنبه سوری قطع یک انگشت دست داشتیم و همچنین قرنیه چشم یک نفر بر اثر ترقه آسیب دیده است.

غفور راستین در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شب گذشته ۲۹ نفر به دلیل سوختگی در بیمارستان سوانح سوختگی اصفهان بستری شدند.

وی ادامه داد: از این تعداد شش نفر شامل سه پسر شش و هشت و ۱۳ ساله و یک مرد ۳۳ ساله و دو دختر ۱۰ و ۱۶ ساله بستری شدند.

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان اعلام کرد: در بیمارستان فیض نیز ۲۰ نفر بر اثر آسیب به چشم مراجعه کردند که ۱۹ نفر به صورت سرپایی درمان شدند و یک مرد ۳۱ ساله هم به خاطر آسیب به قرنیه بستری شد.

وی ادامه داد: در بیمارستان کاشانی هم یک دختر ۱۱ ساله به دلیل پارگی گونه بستری شد و یک زن ۵۳ ساله در مبارکه به خاطر پارگی فمور در بیمارستان محمد رسول الله بستری شد.

راستین گفت: در نایین هم یک پسر ۱۰ ساله بر اثر ترومای سر در حشمتیه بستری شد و دو پسر پنج و ۱۶ ساله در نجف آباد درمان شد.

کد مطلب 4252136

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