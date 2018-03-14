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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۶:۴۸

فرمانده انتظامی شهرستان دالاهو:

 شکارچی پرندگان وحشی در دالاهو دستگیر شد

 شکارچی پرندگان وحشی در دالاهو دستگیر شد

 کرمانشاه– فرمانده انتظامی شهرستان دالاهو از دستگیری شکارچی حرفه ای پرندگان وحشی در این شهرستان خبر داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ایرج علیمرادی اظهار داشت: در پی دریافت خبری مبنی فرعالیت فردی در زمینه شکار و قاچاق پرندگان وحشی موضوع در دستور کار ماموران انتظامی شهرستان قرار گرفت. 

فرمانده انتظامی دالاهو افزود: پلیس به واسطه اقدامات اطلاعاتی فرد خاطی را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کرد. 

سرهنگ علیمرادی با بیان اینکه مامورین در بازرسی از منزل متهم هفت قطعه پرنده وحشی کشف کرده اند، گفت: متهم به منظور سیر مراحل قانونی در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفته است. 

وی با تشکر از همکاری مردم با پلیس گفت: پلیس با اقتدار تمام با هرگونه تخلف برخورد می کند و برای تحقق جامعه ای سالم از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد. 

فرمانده انتظامی شهرستان دالاهو خاطرنشان کرد: در جهت تداوم و تشدید برنامه های کنترلی و نظارتی پلیس شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 4252137

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