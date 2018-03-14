 شکارچی پرندگان وحشی در دالاهو دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ایرج علیمرادی اظهار داشت: در پی دریافت خبری مبنی فرعالیت فردی در زمینه شکار و قاچاق پرندگان وحشی موضوع در دستور کار ماموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی دالاهو افزود: پلیس به واسطه اقدامات اطلاعاتی فرد خاطی را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کرد.

سرهنگ علیمرادی با بیان اینکه مامورین در بازرسی از منزل متهم هفت قطعه پرنده وحشی کشف کرده اند، گفت: متهم به منظور سیر مراحل قانونی در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفته است.

وی با تشکر از همکاری مردم با پلیس گفت: پلیس با اقتدار تمام با هرگونه تخلف برخورد می کند و برای تحقق جامعه ای سالم از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان دالاهو خاطرنشان کرد: در جهت تداوم و تشدید برنامه های کنترلی و نظارتی پلیس شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.