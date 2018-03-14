جزئیات جلسه هم اندیشی اعضای شورای شهر تهران

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خلیل آبادی در خصوص جزئیات جلسه هم اندیشی اعضای شورای شهر گفت: در این جلسه موضوع اصلی استعفای شهردار تهران بود که شهردار به دلیل کسالت حادی که برایشان بوجود آمده استعفا دادند که این استعفا به دست محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران داده شده که در این جلسه بحث های مفصلی در این رابطه انجام شد.

وی ادامه داد: در این جلسه دلایل این استعفا، موضع شورا و اینکه در آینده چه تصمیمی برای شهرداری گرفته شود مورد بحث و بررسی قرار گرفت و همچنین از آقای نجفی درخواست کردیم با وجود کسالتی که دارند تا پایان تعطیلات نوروز این سمت را بپذیرند چون زمان مناسبی برای استعفا نیست و قرار بر این شد در اولین جلسه رسمی شورا در فروردین این استعفا را مطرح کنیم و آن زمان مشخص می‌شود شورا در برابر این استعفا چه تصمیمی خواهد گرفت.

خلیل آبادی در پاسخ به پرسشی که آیا عاملی جز بیماری در استعفای شهردار تهران دخیل است گفت: به نظر می آید تنها بیماری دلیل استعفا نبوده است و عوامل متعددی می تواند در این تصمیم تاثیرگذار باشد از جمله عواملی خارج از شورا و جریانات مختلفی به استعفای وی دامن زدند که بسیار متاثرکننده است. و ما تلاش می کنیم این استعفا در مدیریت شهر تهران تاثیری نگذارد و امیدواریم به کمک آقای نجفی، شهرداری در ایام تعطیلات به خوبی به وظایف خود عمل کند.

این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه در این مدت کوتاه نجفی کارهای بزرگی در شهرداری کرده است گفت: ریل گذاری هایی که نجفی در این مدت کرده است ترمزی برای مسائل گذشته شهرداری است و قانون و مقررات و شفافیت در شهرداری حاکم شده است.

خلیل آبادی گفت: امیدواریم اهدافی که در شهرداری دنبال می کردیم با کمک شورا ادامه پیدا کند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است شهردار بعدی تهران با گرایش حاکم بر شورا همخوانی نداشته باشد، ادامه داد: امکان ندارد که شهردار بعدی اصلاح طلب نباشد و یکی از مشخصه های شهردار تا وقتی که این شورا فعالیت می کند داشتن گرایش اصلاح طلبانه است. البته ما اصلاح طلبی را یک گرایش حزبی بسته نمی دانیم و هر کسی که نگاه تازه دارد و به فکر منافع ملی هستند را در جرگه اصلاح طلبان می دانیم و قطعا شهردار آینده نیز یک فرد اصلاح طلب است.