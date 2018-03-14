عرضه مستقیم میوه شب عید در تبریز آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قائم مقام و معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهادکشاورزی آذربایجان شرقی گفت: میوه شب عید به میزان کافی تامین و از امروز در محل های پیش بینی شده قابل عرضه است.

اکبر فتحی در نشست تنظیم بازار استان با بیان اینکه ۳۰ غرفه فروش در سطح کلانشهر تبریز و ۱۱۰ غرفه در سایر شهرستان ها برای این منظور پیش بینی شده است، گفت: سیب درجه یک (سفید و قرمز) به قیمت کیلویی ۱۹۰۰ تومان و پرتقال درجه یک ۱۷۰۰ تومان عرضه می شود.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی هم گفت: طرح نظارتی ویژه تنظیم بازار شب عید، از هفتم بهمن ماه ۹۶ شروع و تا ۳۰ فروردین ۹۷ ادامه خواهد داشت.

اسماعیل عطاپور افزود: رصد و پایش انجام شده نشان دهنده این است که هیچ کمبودی در تهیه و توزیع کالای مورد نیاز شب عید هموطنان وجود ندارد و آرامش در بازار حاکم است.

وی گفت: شماره تلفن ۱۲۴ جهت دریافت گزارش مردمی در خصوص تخلفات فعال بوده و گروه های نظارتی سیار در پایانه های مسافربری و میادین تره بار و غرفه های فروش فعال هستند.

عطاپور ادامه داد: اکیپ های مشترک تعزیزات حکومتی، بهداشت، دامپزشکی و صنعت و معدن جهت رسیدگی به شکایات نظارت می کنند.