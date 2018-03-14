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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۷:۱۲

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری:

ضرورت توسعه مشاغل خانگی برای کاهش نرخ بیکاری چهارمحال وبختیاری

ضرورت توسعه مشاغل خانگی برای کاهش نرخ بیکاری چهارمحال وبختیاری

شهرکرد- معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری از ضرورت توسعه مشاغل خانگی برای کاهش نرخ بیکاری چهارمحال وبختیاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیامک سلیمانی دشتکی ظهر چهارشنبه در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری چهارمحال و بختیاری با اشاره به ضرورت توسعه مشاغل خانگی برای کاهش نرخ بیکاری چهارمحال وبختیاری، ادامه داد: مشاغل خانگی نقش مهمی در ایجاد شغل در چهارمحال و بختیاری دارند.

وی بیان کرد: توانمندی های بسیاری در حوزه توسعه مشاغل خانگی در چهارمحال و بختیاری وجود دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: دولت در راستای توسعه مشاغل خانگی در این استان حمایت های لازم را انجام می دهد.

توسعه مشاغل خانگی از مهمترین اهداف مسئولان چهارمحال و بختیاری به شمار می رود

وی تصریح کرد: توسعه مشاغل خانگی از مهمترین اهداف مسئولان چهارمحال و بختیاری به شمار می رود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه جذب سرمایه گذار در این استان از دیگر اولویت های اشتغالی استان به شمار می رود، بیان کرد: توانمندی های بسیاری در این استان برای ایجاد اشتغال وجود دارد.

وی تاکید کرد: معرفی فرصت های سرمایه گذاری در این استان از مهمترین موارد ضروری به شمار می رود که نقش مهمی در جذب سرمایه گذار به این استان دارد.

کد مطلب 4252141

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