۱۴ هزار شغل در چهارمحال و بختیاری ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، حفیظ الله فاضل ظهر چهارشنبه در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه بیش از ۱۴ هزار شغل در چهارمحال و بختیاری در سالجاری ایجاد شد، اظهار داشت: ۹۰ درصد تعهد اشتغال چهارمحال و بختیاری محقق شده است.

وی بیان کرد: بیشترین اشغال ایجاد شده در بخش صنعت، معدن و تجارت چهارمحال وبختیاری است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری بیش از پنج هزار شغل در این استان ایجاد کرده است.

وی اظهار داشت: بیش از سه هزار شغل در بخش مشاغل خانگی در این استان ایجاد شده است.