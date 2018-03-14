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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۷:۱۸

تشکیل۱۲هزارپرونده تعزیراتی در۷روز/ تهران وخراسان رضوی درصدرتخلفات

تشکیل۱۲هزارپرونده تعزیراتی در۷روز/ تهران وخراسان رضوی درصدرتخلفات

سخنگوی طرح نظارت نوروزی سازمان تعزیرات حکومتی از تشکیل ۱۲هزار پرونده تعزیراتی در ۷روز اخیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، «سیدیاسر رایگانی» سخنگوی طرح نظارت نوروزی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در ۷ روز نخست اجرای طرح نظارت نوروزی سازمان تعزیرات ۱۲ هزار و ۷۵۱ فقره پرونده تشکیل شده است که ۱۰ هزار و ۲۴۱ فقره پرونده مربوط به تخلفات صنفی اعم ز گرانفروشی، کم فروشی، احتکار و ... است.

وی با بیان این مطلب که طی یک هفته ۱۱ هزار و ۹۱۲ فقره از پرونده های متشکله مختومه شده است، گفت: بیشترین پرونده های تشکیل شده مربوط به استان تهران با ۲ هزار و ۶۰۳ پرونده و استان خراسان رضوی با ۱۲۶۹ پرونده می باشد و استان های ایلام، خراسان جنوبی و قم به ترتیب با ۴۷، ۵۲ و ۶۶ فقره پرونده دارای کمترین میزان پرونده وارده در این بازه زمانی بودند.

رایگانی تصریح کرد: تاکنون بنا بر آمار دریافتی، تخلفات بهداشت، درمان و دامپزشکی پرونده های کمتری داشته و با توجه به اینکه بیشترین پرونده های تشکیل شده مربوط به حوزه صنفی، غیرصنفی و دولتی است به هموطنان توصیه می کنیم که در حین پرداخت وجه به مبلغ درج شده روی کالا توجه نمایند و برای اطمینان خاطر فاکتور خرید خود را از فروشنده دریافت کنند.

وی تصریح کرد: داشتن فاکتور معتبر خرید (دارای نام ، آدرس و مهر واحد صنفی) برای ثبت شکایت الزامی بوده و هموطنان می توانند شکایات خود را به سامانه اینترنتی t۱۳۵.ir و سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۰۱۳۵ سازمان تعزیرات و یا شماره تماس ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند.

گفتنی است، طرح نظارتی سازمان تعزیرات حکومتی با هدف پیشگیری و برخورد با تخلفات اقتصادی با همکاری سایر دستگاه های نظارتی از ۱۵ اسفندماه به مدت ۳۰ روز در سراسر کشور اجرا می شود.

کد مطلب 4252146

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