تشکیل۱۲هزارپرونده تعزیراتی در۷روز/ تهران وخراسان رضوی درصدرتخلفات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، «سیدیاسر رایگانی» سخنگوی طرح نظارت نوروزی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در ۷ روز نخست اجرای طرح نظارت نوروزی سازمان تعزیرات ۱۲ هزار و ۷۵۱ فقره پرونده تشکیل شده است که ۱۰ هزار و ۲۴۱ فقره پرونده مربوط به تخلفات صنفی اعم ز گرانفروشی، کم فروشی، احتکار و ... است.

وی با بیان این مطلب که طی یک هفته ۱۱ هزار و ۹۱۲ فقره از پرونده های متشکله مختومه شده است، گفت: بیشترین پرونده های تشکیل شده مربوط به استان تهران با ۲ هزار و ۶۰۳ پرونده و استان خراسان رضوی با ۱۲۶۹ پرونده می باشد و استان های ایلام، خراسان جنوبی و قم به ترتیب با ۴۷، ۵۲ و ۶۶ فقره پرونده دارای کمترین میزان پرونده وارده در این بازه زمانی بودند.

رایگانی تصریح کرد: تاکنون بنا بر آمار دریافتی، تخلفات بهداشت، درمان و دامپزشکی پرونده های کمتری داشته و با توجه به اینکه بیشترین پرونده های تشکیل شده مربوط به حوزه صنفی، غیرصنفی و دولتی است به هموطنان توصیه می کنیم که در حین پرداخت وجه به مبلغ درج شده روی کالا توجه نمایند و برای اطمینان خاطر فاکتور خرید خود را از فروشنده دریافت کنند.

وی تصریح کرد: داشتن فاکتور معتبر خرید (دارای نام ، آدرس و مهر واحد صنفی) برای ثبت شکایت الزامی بوده و هموطنان می توانند شکایات خود را به سامانه اینترنتی t۱۳۵.ir و سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۰۱۳۵ سازمان تعزیرات و یا شماره تماس ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند.

گفتنی است، طرح نظارتی سازمان تعزیرات حکومتی با هدف پیشگیری و برخورد با تخلفات اقتصادی با همکاری سایر دستگاه های نظارتی از ۱۵ اسفندماه به مدت ۳۰ روز در سراسر کشور اجرا می شود.