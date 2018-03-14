بیماری قلبی عامل نخست مرگ و میر در استان بوشهر/ مالاریا کنترل شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کشمیری بعد از ظهر چهارشنبه در نشست روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کلان منطقه ۵ کشور اظهار داشت: هدف از برگزاری جلسات کلان منطقه تبادل نظر به‌خصوص در مورد مسائل مشترک از جمله جغرافیایی و بیماری‌های مشترکی است که ممکن است در این استان‌ها رخ دهد.

وی با اشاره به اینکه در خصوص مسائل و مشکلات مشترک با تبادل استاد، پزشک و تبادل فکر می‌توان بر مسائل چیره شد بیان داشت: امید است بتوان با هم‌افزایی و استفاده از امکانات مشترک یکدیگر به بهترین نحو به حل مشکلات بپردازیم.

متولدین دهه ۶۰ بیشترین آمار جمعیتی کشور را دارند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ضمن معرفی جغرافیایی استان بوشهر افزود: هرم سنی این استان نیز همانند کشور بوده و متولدین دهه شصت بیشترین آمار را به خود اختصاص داده‌اند.

کشمیری تصریح کرد: آمار بالای نسل جوان ما نشان از این دارد که در سی سال آینده استانی با جمعیت بالای سالمندی را شاهد خواهیم بود از اینرو باید تدابیری اندیشیده شود که به سمت استان دوستدار سالمند پیش برویم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بیان داشت: روند بیماری‌های دیابت، فشار خون و سرطان در استان سیر صعودی داشته کما اینکه توانسته‌ایم بیماری بتاتالاسمی ماژور را به سمت حذف پیش ببریم.

بیماری مالاریا در استان بوشهر کنترل شده است

وی با اشاره به اینکه بیماری تب مالت در استان روندی کاهشی داشته است افزود: در استان بوشهر شاهد بیشترین ورودی بیماران مالاریا به دلیل وجود مهاجرین از کشورهای همسایه هستیم اما به دلیل سرعت بالا در شناسایی و نمونه گیری توانسته‌ایم این بیماری را کنترل کنیم.

کشمیری همچنین گفت: استان بوشهر در چاقی در میانه جدول استان‌ها قرار دارد، همچنین در فشار خون رتبه ۲۲، در دیابت ۱۸ و در استعمال دخانیات رتبه اول کشور هستیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خاطر نشان کرد: این استان در مصرف میوه‌جات در رتبه اول کشوری قرار دارد که آن هم به دلیل مصرف بالای خرما در استان است.

کشمیری عنوان داشت: استان بوشهر در مصرف فست فود در رتبه ۲۵، در مصرف ماهی رتبه دوم و در مصرف نمک رتبه هشتم کشور قرار دارد.

همایش کلان منطقه ۵ روز چهارشنبه ۲۳ اسفندماه در استان بوشهر و با حضور روسا و معاونین آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی استان‌های بوشهر، فارس، کهکیلویه و بویراحمد، هرمزگان و شهرستان‌های لار، گراش، فسا و جهرم و نیز و اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در موزه تاریخ پزشکی خلیج فارس استان بوشهر برگزار شد.