به گزارش خبرنگار مهر، جواد شعرباف ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به اینکه اصفهان شهر توریست پذیری است و گردشگران در این شهر ممکن است از حمل و نقل عمومی استفاده کنند، طراحی ایستگاه های مترو از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که می تواند در چهره شهر تاثیر به سزایی داشته باشد.
وی بیان داشت: طراحی ایستگاهها با هزینه زیادی صورت میگیرد، مثلا برای یک ایستگاه انقلاب و میدان امام حسین (ع) بیش از ۸۰ میلیارد تومان هزینه شده است.
مشاور عالی شهردار اصفهان اعلام کرد: در طراحی ایستگاههای تختی و دانشگاه توسط استادان بزرگ هنری کارهای ویژه اجرا شده که در بدنه سکوها نقش بسته است.
وی افزود: قول می دهیم ایستگاه های مترو اصفهان یکی از بهترینها در کل کشور است، چرا که از نظر استادان به نام در این طراحی ها استفاده کرده ایم.
شعرباف با بیان اینکه مترو نبض شهر است، تصریح کرد: چهارباغ مهمترین مسیر و مورد استفاده بیشتر شهروندان و توریست ها است، یکی از دلایلی که این خط از زیر محور چهارباغ عبور داده شده این است که در ۴۰ سال گذشته و یا قبل از انقلاب قرار بوده این محور به پیاده راه تبدیل شود، بنابراین سعی کردیم با راه اندازی مترو این محور زنده شود.
وی گفت: تونلهای قطار شهری اصفهان با بیش از ۱۹ متر طول ایمن و هر خط دارای پدافند غیرعامل است، برای اتفاق غیرمترقبه هم پیشبینیهایی شده اما خیلی کامل نیست.
شعرباف با بیان اینکه انحراف دستگاههای حفاری در جنوب سی و سه پل در جریان احداث خط یک مترو صحت دارد، اضافه کرد: البته با وجود خسارتهای مالی این دستگاه به پایههای سی و سه پل برخورد نکرد و با اینکه یک ایستگاه خود را از دست دادیم، اما دستگاه حفاری به مسیر اصلی خود بازگشت.
وی با اشاره به اینکه در ایستگاه امام حسین (ع) دو ورودی غربی و شرقی وجود دارد، اضافه کرد: این ایستگاه چالشیترین، ایستگاه مترو است، زیرا باید درختها و فضای سبز موجود در این مکان را حفظ میکردیم با این حال هرچه تلاش کردیم این ایستگاه به صورت زیرزمینی احداث شود، امکانپذیر نبود چون از یک طرف باید دستگاههای لازم از ژاپن وارد میشد و از طرفی در صورت اجرای عملیات زیرزمینی، قطار شهری تنها میتوانست تا چهارراه تختی حرکت کند.
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