پیشوار بهار در سازمان محیط زیست با قصه خوانی و نقاشی کودکان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)، در این مراسم کتاب های «من یک شیر میخواهم» و «خانواده توکا لانه اش را میسازد» از انتشارات رضایی خوشبخت توسط مترجم کتاب برای کودکان بلند خوانی شد.

مریم رضایی خوشبخت مترجم و مدیر انتشارات در خصوص اهمیت آشنایی کودکان با تازه های نشر در حوزه کودک و محیط زیست، اظهار کرد: اینگونه کتاب ها با روایت داستانی خود، بطور سرگرم کننده ای کودکان را متوجه جزئیات طبیعت و محیط زیست می کنند. به نحوی که کودک ضمن آشنایی با اجزای گوناگون طبیعت مانند نام درختان و جانوران با شیوه زندگی در حیات وحش بیشتر آشنا می شود.

همچنین، شهره صدری مشاور معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص اهمیت چنین برنامه هایی، گفت: برپایی برنامه های فرهنگی و هنری همچون کارگاه قصه خوانی و نقاشی برای کودکان پرسنل سازمان حفاظت محیط زیست، باعث علاقمندی بیشتر کودکان به کتاب خوانی و همچنین آشنایی بیشتر با محیط کار والدین شان می شود.

صدری اضافه کرد: این مراسم که به همت دفتر مشارکت های مردمی برگزار شده بود در فصل تابستان و در تعطیلی مدارس نیز ادامه خواهد یافت.