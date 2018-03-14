به گزارش خبرنگار مهر، علی بهادر بعد از ظهر چهارشنبه در نشست روسای دانشگاههای علوم پزشکی کلان منطقه ۵ کشور اظهار داشت: هدف از این نشستها در منطقه این است که مسائل آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی با یکدیگر در کلان منطقه هماهنگ کنیم.
بهادر تصریح کرد: این استانها با یکدیگر در تبادل هستند و از هر نظر که نگاه کنیم به یکدیگر نیاز دارند و درنتیجه با توجه به این نیازها نشستهایی را برگزار و مسایل را با یکدیگر هماهنگ میکنند.
وی با اشاره به برنامههای منطقه، اضافه کرد: مهمترین برنامه، دانشگاه نسل سوم و ایجاد شرکتهای دانش بنیان است.
بهادر افزود: امروز تعریف دانشگاه عوض شده است، دانشگاه فقط این نیست که یک دانشجو را فارغ التحصیل کنند و وارد جامعه کنند؛ بلکه دانشگاهها باید بتوانند دانشجویانی تربیت کنند که خودشان کارآفرین بوده و دنبال این نباشد که در فلان اداره یا فلان شرکت استخدام شوند.
وی تصریح کرد: در نتیجه دانشگاهها اهدافشان بالاتر برده و به دانشگاه نسل سوم تبدیل شوند و دانشجویانی را تربیت کنند که با تأسیس شرکت و ایجاد شغل، بتوانند اشتغال زایی کنند نه اینکه خود مشغول یک شغل شوند.
مسئول دبیرخانه کلان منطقه ۵ کشور با اشاره به مصوبه این نشست در راستای ایجاد یک صندوق خطرپذیر، اظهار داشت: هر ایده ای برای اینکه پرورش داده شود نیاز به یک سرمایه گذاری دارد و اساتید و دانشجویان ما گرچه ممکن است از نظر سرمایه دچار کمبود باشند ولی از نظر فکر نه؛
بهادر ادامه داد: اینها فکرشان را با صندوقی که به آنها پول میدهد باهم یکی میکنند، و در نتیجه وام میگیرند و حمایت میشوند، گاهی به صورت بلاعوض و گاه به صورت وام و در نهایت ایده خود را به صورت یک محصول به جامعه عرضه می کنند و درنتیجه اشتغال زایی میشود.
رئیس کلان منطقه ۵ کشور با اشاره به اینکه دانشگاههای نسل سوم دانشگاههای محصول محور هستند، اظهار داشت: مهمترین انتظارات از دانشگاه های کلان منطقه این است که این شرکت های دانش بنیان را ایجاد کنند، ایدههایی که میتواند به خلق محصول و ایجاد اشتغال کمک کند را به صندوقها خطرپذیر بیاورند و این صندوق ها از این افراد حمایت مالی کنند تا اشتغالزایی و تولید محصول در این دانشگاهها شکل بگیرد.
بهادر در پایان تصریح کرد: این دانشگاهها هستند که میتوانند محصول، اشتغالزایی، تفکر ایجاد کنند و فقط اعتقاد، تلاش و همت است که یک کشور را پیش می برد؛ شاید یک کشور از نظر اقتصادی خوب نباشد ولی وقتی تفکر خوبی داشته باشد خلق سرمایه برای آن کشور میشود.
همایش کلان منطقه ۵ روز چهارشنبه ۲۳ اسفندماه در استان بوشهر و با حضور روسا و معاونین آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی استانهای بوشهر، فارس، کهکیلویه و بویراحمد، هرمزگان و شهرستانهای لار، گراش، فسا و جهرم و نیز و اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در موزه تاریخ پزشکی خلیج فارس استان بوشهر برگزار شد.
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